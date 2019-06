Malestar a la Guàrdia Civil per rebre només una "felicitació" després d'intervenir en l'1-O

Els guàrdies civils han expressat el seu malestar després de la felicitació "irrellevant" per ascendir o canviar de destinació que s'ha dirigit als agents que es van desplaçar en el dispositiu especial pel referèndum independentista l'1 d'octubre de 2017.









Les associacions professionals amb representació al Consell de la Guàrdia Civil com AUGC i APROGC han fet públic el malestar en explicar que aquesta felicitació resulta "irrellevant per a la seva carrera professional", una felicitació que ni tan sols ha arribat a tots els agents.





El reconeixement s'ha tramitat des de la Zona de Catalunya a un total de 4.915 agents de la Guàrdia Civil, segons ha avançat 'L'Independent'. Preguntat per aquesta qüestió, l'Institut Armat ha evitat fer cap comentari.





EL COMUNICAT DE L'AUGC





En un comunicat, AUGC s'ha queixat que la Guàrdia Civil "discrimina els agents que van treballar a Catalunya davant el secessionisme" ja que, "en pocs dies", han estat exclosos de la comissió de servei per al dispositiu de l' 'Pas de l' estret 'i també en la concessió de medalles pel dispositiu especial l'1 d'octubre de 2017.





"Davant idèntiques situacions es dóna el cas que la Zona de la Guàrdia Civil de Catalunya ha concedit una felicitació, que en molts casos ni tan sols inclou el seu registre en el full de serveis i que, per tant, no comptarà per als ascensos o la petició d'un canvi de destinació, però és que en altres casos hi ha guàrdies civils que no han rebut res, tot i realitzar les mateixes funcions i serveis extraordinaris ", han assenyalat des AUGC.





Aquesta associació defensa que el "manteniment de la seguretat ciutadana davant l'escalada del secessionisme a Catalunya" han de ser reconeguts amb l'Ordre al Mèrit Policial i l'Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil. En concret, reclama les creus amb distintiu vermell (pensionada) o blanc que, entre altres mèrits, reconeix aquells serveis "amb un alt sentit del patriotisme o de la lleialtat".





L'APROGC UTILITZA A ESPORTISTES COM RAFA NADAL O MARC GASOL PER A LA SEVA DENÚNCIA





Des APROGC, associació amb nombrosos comandaments afiliats, també ha mostrat la seva queixa en les últimes hores per la decisió de la Guàrdia Civil, encara que en aquest cas han utilitzat el seu compte de Twitter denunciar la situació posant en còpia a personalitats de l'esport com Rafa Nadal, Marc Márquez, Carolina Marín o Marc Gasol.





"T'imagines que per guanyar el Roland Garros el premi fos dues entrades per a la següent final?", Pregunta APROGC al tennista Rafa Nadal, concloent el seu comentari: "Doncs això ens han donat als guàrdies civils per impedir la secessió de Catalunya de Espanya, una simple felicitació ".





A Carolina Marín, campiona olímpica i mundial de bàdminton, també l'han interpel·lat a Twitter: "T'imagines que per guanyar les Olimpíades el premi fos una piloteta amb plomes? Doncs això ens han donat als guàrdies civils per impedir la secessió de Catalunya d'Espanya, una simple felicitació ".