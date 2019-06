Reforços policials i de bombers durant el pont de Sant Joan

Durant el pont de Sant Joan, especialment la nit de revetlla, el Govern desplegarà un dispositiu de 905 controls de trànsit dels Mossos d'Esquadra i reforçarà el desplegament de Bombers per prevenir possibles incidents.









Extremar la precaució serà clau en el cap de setmana "més perillós de l'any", tal com va comentar el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ja que l'alta mobilitat de les carreteres costat de l'augment de les temperatures i del vent posen en alerta la festa de Sant Joan, que té més risc d'incendis i accidents.





La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha autoritzat 500 fogueres i ha denegat 8 sol·licituds perquè no complien els requisits, i també ha demanat màxima prudència i ha alertat del risc de llançar petards i fanalets de foc en zones amb vegetació.





905 CONTROLS POLICIALS





El Servei Català de Trànsit (SCT) manté actiu un dispositiu especial a les carreteres des de la tarda de divendres i fins dilluns a mitjanit. Els Mossos faran 905 controls a les carreteres catalanes: 219 d'alcoholèmia i drogues; 219 de distraccions; 167 de seguretat passiva; 154 de velocitat; 90 de motocicletes, i 56 de transport de pirotècnia.





Autopistes, companyia del grup Abertis, ha activat un dispositiu de seguretat viària amb l'objectiu de donar cobertura als desplaçaments del pont de Sant Joan a la seva xarxa viària a Catalunya reforçant els recursos tècnics i de personal a les autopistes, especialment en les operacions sortida i retorn durant aquests tres dies festius, i es col·laborarà amb Trànsit.





RISC EXTREM D'INCENDI FORESTAL





La revetlla de Sant Joan coincidirà amb el primer episodi de risc extrem d'incendi forestal davant l'increment de temperatures, vents del sud i baixes humitats, de manera que s'ampliarà la dotació habitual en els parcs de Bombers, obriran els de voluntaris i s'ampliaran horaris als auxiliars forestals, més de reforçar els dispositius dels Agents Rurals.





En concret, els Bombers es reforçaran aquesta nit amb 172 efectius distribuïts en els diferents parcs, i també ho faran les sales de control de les regions d'emergències.





MESURES A BARCELONA





Barcelona comptarà amb 16 fogueres a la revetlla de Sant Joan, nit en la qual l'Ajuntament demana als ciutadans disminuir els residus que es generen a les platges, així com seguir els consells de seguretat per evitar situacions de risc innecessàries, especialment en zones properes a àrees forestals, com Collserola.





L'Ajuntament ha revisat 111 casetes de venda de petards i ha validat aquestes 16 fogueres -s'han denegat dos-, que són menys que l'any passat, quan van cremar unes 20.





Les platges es netejaran a partir de les 6.30 hores -310 persones formaran el dispositiu específic de neteja-.





Aquest any l'Ajuntament estén la prova pilot iniciada el 2018 a totes les platges de la ciutat, en què col·locaran per primera vegada papereres específicament per a envasos, el tipus de residu més recollit a la revetlla: es posaran 2.000 d'aquest tipus, i 500 per recollir altres residus.





AMPLIACIÓ DEL TRANSPORT





La xarxa de transport públic de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Rodalies-Renfe i Tram ampliaran els seus horaris i reforçaran algunes línies per fer front a l'afluència d'usuaris que es preveu durant la revetlla .





Els operadors preveuen un reforç de personal en trens i estacions per atendre l'afluència d'usuaris que es desplaçaran en transport públic, especialment a les zones de platja i en el centre de la ciutat, així com la neteja i la seguretat.