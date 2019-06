Barcelona, la segona costa del Mediterrani on s'aboquen més plàstics

La franja litoral de Barcelona és la segona amb més abocament de plàstic a la Mediterrània, amb una acumulació diària de 26,1 quilos per quilòmetre, segons l'estudi de WWF 'Stop the flood of plastic'.









Tan sols supera la ciutat catalana la costa de Cilícia, a Turquia, amb 31,3 quilos per quilòmetre.





Precisament l'Ajuntament de Barcelona ha apel·lat a la corresponsabitat de la ciutadania per reduir els residus plàstics a les platges de cara a la revetlla de Sant Joan, que se celebra la nit d'aquest diumenge.





Per la revetlla, les platges barcelonines disposaran de 2.500 papereres -2.000 d'elles per envasos- i l'Ajuntament s'apilarà durant el dilluns restes sense recollir a 100 metres quadrats a la platja Nova Icària per sensibilitzar sobre la generació de residus.





ESPANYA, QUART PAÍS PRODUCTOR DE PLÀSTIC





Espanya ocupa el quart lloc en producció de plàstic i està entre els tres països amb major percentatge de residus plàstics reciclats, ja que representa el 13,2% del total analitzat en l'informe.





L'organització avisa que la conca mediterrània genera el 10% de tots els productes plàstics, el que la converteix en el quatre productor mundial d'aquest material.





Els països de la mediterrània generen 24 milions de tones de residus plàstics cada any, el 72% de les que acaben en un procés de tractament de residus controlat.





L'informe, a més, explica que cada any acaben a la mar Mediterrània 570.000 tones de plàstic, l'equivalent d'abocar 33.800 ampolles de plàstic al mar cada minut.