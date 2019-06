Buch s'ofereix a liderar l'espai de JxCat: "Poden comptar amb mi"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha sostingut que estaria disposat a liderar un futur espai que reordeni a JxCat, PDeCat i la Crida: "Poden comptar amb mi".









"Jo el que tinc molt clar és que el partit no deixa de ser un instrument. Un instrument per aconseguir una independència, i que la independència de Catalunya no deixa de ser l'eina, perquè el projecte definitiu és Catalunya", ha remarcat en una entrevista a Rac1.





Buch ha exposat que la seva experiència com a alcalde de Premià de Mar (Barcelona), com a president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i com a conseller "avalen o poden avalar" que el seu nom soni per liderar aquesta tasca.





Ha defensat que valorarà aquest lideratge si "la gent, el partit, els militants i els associats" creuen que ell té un bon perfil per a això.





El conseller ha assenyalat que estan "en pretemporada", fent un símil amb el mercat futbolístic de fitxatges, i que els noms que sonen poden acabar sent efectius o no.