La iniciativa 'Cap nen sense bigoti' recapta 1,7 milions de litres de llet per a famílies vulnerables

La iniciativa 'Cap nen sense bigoti' de l'Obra Social La Caixa i CaixaBank ha recaptat, en les tres primeres setmanes de campanya, 1,7 milions de litres de llet per als bancs d'aliments amb l'objectiu de proveir a famílies en situació de vulnerabilitat.









Aquesta xifra supera l'aconseguida en l'edició passada, amb més de 1,5 milions de litres de llet, que van proveir a 30.000 famílies.





Aquesta acció solidària ha comptat amb més de 65.000 donatius de clients a través de més de 4.000 oficines de CaixaBank, batent-se el rècord de recaptació diària el 8 de juny durant una causa de 'fundraising' de l'Obra Social 'La Caixa', amb el equivalent a 130.344 litres en un sol dia, segons ha informat l'entitat.





Així, la via principal de recaptació han estat les oficines de CaixaBank, que han recollit més del 88 per cent de les donacions a causa de "la implicació de clients i empleats" de la companyia financera.





L'entitat ha recordat que 1,7 milions de litres de llet cobreix el 20 per cent del que requereix pels bancs d'aliments per abastir les necessitats nutricionals bàsiques de les persones que acudeixen a ells, sent necessaris onze milions de litres de llet més per cobrir la demanda anual.





Així mateix, tot i que la llet és un dels aliments més sol·licitats per les entitats socials que atenen a col·lectius en risc d'exclusió, La Caixa ha informat que aquesta no es recull en "quantitats suficients com per garantir el consum mínim" en famílies en situació de vulnerabilitat.





ES POT SEGUIR DONANT FINS EL 31 D'AGOST





Dins d'aquesta campanya, els donatius econòmics es poden seguir realitzant fins el 31 d'agost a través de canals electrònics, com CaixaBankNow, CaixaMòbil o mitjançant l'enviament d'un SMS amb la paraula 'LLET' al 38014, així com en la pàgina web www .granrecogidadeleche.es.





D'altra banda, personalitats del món de l'esport, el cinema i la televisió s'han posat "el bigoti" per les famílies desfavorides en el marc de l'acció de recollida de llet d'aquest any.





En aquest sentit, els actors Antonio Banderas, Iván Sánchez i Jesús Vidal; la presentadora Elsa Anka; el futbolista de l'Al-Sadd Sports Club Gabriel Fernández; i clubs com l'Atlètic de Madrid, l'Albacete Balompié i el Màlaga Club de Futbol, entre altres persones i entitats, han donat suport a la iniciativa.