L'OMS alerta que el 2035 faltaran 13 milions de sanitaris

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha estimat que l'any 2035 hi haurà una escassetat de gairebé 13 milions de professionals sanitaris a tot el món, i que en l'actualitat com a mínim 400 milions de persones no tenen accés als serveis sanitaris més essencials.









"Al voltant d'1 de cada 5 de la població mundial viurà en entorns que pateixen crisis humanitàries. Al mateix temps, els nous diagnòstics, dispositius, medicaments i innovacions digitals estan transformant la forma en què les persones interactuen amb el sector de la salut", exposa l'OMS.





En resposta a aquesta situació, l'organisme ha llançat la seva primera directriu sobre intervencions d'autocura per a la salut, amb un enfocament en aquest primer volum sobre salut i drets sexuals i reproductius.





Algunes de les intervencions recollides inclouen el automostreig per detectar el VPH i les infeccions de transmissió sexual, els anticonceptius autoinjectables, els equips de predicció de l'ovulació a la llar, l'autoavaluació del VIH i l'autocontrol de l'avortament amb medicaments.





Aquestes directrius examinen l'evidència científica dels beneficis per a la salut de certes intervencions que poden realitzar-se fora del sector de la salut convencional, encara que de vegades amb el suport d'un professional. "No substitueixen els serveis de salut d'alta qualitat ni són una drecera per aconseguir la cobertura sanitària universal", puntualitza l'OMS.





L'autocura és "la capacitat de les persones, les famílies i les comunitats per promoure la salut, prevenir malalties, mantenir la salut i fer front a malalties i discapacitats amb o sense el suport d'un proveïdor de serveis de salut", defineix l'organisme internacional.





"Les persones són cada vegada més actives en la seva pòpia cura de salut i tenen dret a una major varietat d'intervencions que satisfacin les seves necessitats al llarg de la seva vida, però també han de poder accedir, controlar i tenir opcions assequibles per a manejar la seva salut i benestar. L'autocura és també un mitjà perquè les persones que es veuen afectades negativament per les dinàmiques de gènere, polítiques i culturals tinguin accés als serveis de salut sexual i reproductiva", expliquen.