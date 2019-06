Rivera dissenya el nou nucli dur de Cs

Les marxes de Toni Roldán, Juan Vázquez o Javier Nart, entre d'altres, de Ciutadans, han obligat Albert Rivera a dissenyar un nou nucli dur.









Marcos de Quinto es converteix en el dirigent a nivell econòmic del partit, Edmundo Bal reforça a Inés Arrimadas, i Sara Giménez s'incorpora també a la cúpula de Cs.





La portaveu de Ciutadans al Congrés i portaveu de l'Executiva del partit, Inés Arrimadas, ha confirmat que la formació taronja seguirà presentant-se com a alternativa davant del "sanchisme", tot i la dimissió aquest dilluns del secretari de Programes i Àrees Sectorials, Toni Roldán , que abandona Cs i renuncia al seu escó a la cambra baixa pel seu desacord amb l'estratègia de pactes postelectorals.





En roda de premsa a la seu de Ciutadans després de la reunió del Comitè Executiu, Arrimadas ha assenyalat que els votants van avalar a les urnes l'estratègia impulsada per Albert Rivera de no facilitar la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del Govern, ja que això va ser el que van defensar durant tota la campanya electoral.





"Vam anar a les urnes amb aquest no a Sánchez i sí a Espanya", per formar "un Govern sensat, reformista i liberal" i amb aquest plantejament Cs va aconseguir "un creixement exponencial", així que "seguirem sent l'alternativa al sanchisme i al bipartidisme caduc ", ha afirmat.





Una decisió que, segons ha recordat, va ser recolzada pel propi Roldán quan va ser sotmesa a votació en l'Executiva el febrer passat, igual que l'estratègia adoptada el passat 3 de juny sobre els acords postelectorals en municipis i comunitats autònomes: negociar de manera preferent amb el PP en comunitats autònomes i municipis i, allà on no fos possible un acord, parlar excepcionalment amb el PSOE excepcionalment.