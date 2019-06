Perits de Bankia desacrediten en el judici els inspectors del Banc d'Espanya

Part dels pèrits de Bankia han criticat en el judici per la sortida a borsa de l'entitat als inspectors del Banc d'Espanya perquè consideren que no van fer una feina seriosa i que no van examinar tota la documentació necessària.









Així, 12 catedràtics contractats per Bankia, Deloitte i Rodrigo Rato han posat en qüestió les tasques de Víctor Sánchez Nogueras i Antonio Busquets. Creuen que la metodologia que van utilitzar és errònia i que les conclusions que han presentat al jutge Fernando Andreu també ho són.





"El que és completament normal, ho han convertit en una conspiració", ha arribat a dir el catedràtic Leandro Cañibano.





Per la seva banda, Miguel Ángel Berzal ha assenyalat que els informes han de ser més "seriosos". "Ni entre ells es posen d'acord, perquè no està clara la informació que han fet servir, si és que l'han fet servir, perquè no s'acredita".





Busquets s'ha defensat d'aquestes i altres acusacions al·legant que, si hagués treballat sis dies a la setmana per revisar 1.000 acreditats hagués trigat 25 anys a revisar els 25.000 crèdits de Bankia, el que és "inabastable".





Tant Busquets com Nogueras han destacat que no necessiten revisar els 25.000 acreditats per saber que els comptes de Bankia eren falsos i que hi havia errors comptables.