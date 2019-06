L'exministre Rafael Catalá fitxa pel grup hoteler d'Antonio Catalán

L'exministre de Justícia Rafael Catalá ha fitxat pel grup hoteler de l'empresari Antoni Catalán, que compta amb més de 80 establiments a Espanya, Itàlia i Portugal.









Antonio Català i Marriott van redissenyar la seva estratègia fa dos mesos i Catalán va pactar dedicació exclusiva com a president executiu d'ACMH, l'empresa que controlen a parts iguals els hotels de la marca AC Hotels by Marriott.





En aquesta estratègia s'emmarca l'entrada de l'exministre, que passarà a ser president de Belagua, l'empresa immobiliària a través de la qual Catalán n'és propietari, al costat de Bankia i les famílies Cosmen i Oller. D'aquesta manera, Catalán es dedicarà a AC Hotels by Marriott.





Rafael Catalá va ser ministre de Justícia amb Mariano Rajoy fins fa un any, quan la moció de censura presentada per Pedro Sánchez va bandejar els populars de la Moncloa. Catalá va renunciar a l'acta de diputat del PP per Conca poc després de les eleccions generals del 28 d'abril.





A més de la presidència de Belagua, Catalá és membre del bufet d'advocats Herbert Smith Frehill i del patronat de la Fundació de l'Atlètic de Madrid.