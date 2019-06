Vox trenca amb el PP, renuncia a càrrecs i passa a l'oposició en els ajuntaments

La direcció de Vox ha formalitzat aquest dimarts la seva ruptura amb el PP en els ajuntaments anunciant que ja renuncia a càrrecs en governs locals i que es passa a l'oposició en els consistoris.

















Pel que fa a les negociacions autonòmiques, la decisió la prendran les organitzacions autonòmiques, però la prioritat serà el compliment del seu programa.





El portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, ha anunciat aquesta decisió del Comitè Executiu Nacional del partit en roda de premsa al Congrés, en què ha mostrat el seu malestar pel que considera un "incompliment" per part del PP i de Ciutadans dels acords per desallotjar l'esquerra en els ajuntaments.





D'entrada, i en una compareixença en la qual també han estat presents els negociadors Macarena Olona i Enrique Cabanas, Vox ha donat a conèixer l'acord que va signar amb el PP amb vista a aquella jornada d'elecció d'alcaldes, que fins ara es mantenia secret.





En aquest text, signat pels secretaris generals del PP, Teodoro García Egea, i de Vox, Javier Ortega Smith, s'indica que el partit titllat d'ultradreta donarà suport als candidats de PP i Ciutadans en els municipis on es pugui desallotjar a l'esquerra de les alcaldies, i a canvi, en el termini màxim de 20 dies, "es nomenarà les persones indicades per Vox en cada ajuntament en diferents regidories de govern i responsabilitats directives en ens municipals, que en número i pressupost guardaran proporció als resultats electorals obtinguts per Vox en cada població".





Això sí, en el tercer punt, i abans de les signatures dels secretaris generals, es deixa clar que tot ha de quedar en secret: "Que les parts mantindran discreció sobre aquest acord", es recull expressament.





El detonant, segons ha remarcat, és el cas de l'Ajuntament de Madrid, on l'alcalde triat, José Luis Martínez Almeida, del PP, va fer públic l'endemà el repartiment de les regidories del govern municipal només amb Ciutadans, excloent Vox, que havia complert la seva part donant suport a la seva elecció en la sessió constitutiva.





Per això, i després de "constatar els incompliments del PP i de Ciutadans", Vox ha decidit fer públic aquest document, que Espinosa de los Monteros creu "tan senzill com unívoc, mancat d'interpretacions".





Al seu judici, Vox ha complert amb els seus compromisos, que era "desallotjar a l'esquerra de tots aquells ajuntaments", però considera que PP i Ciutadans "no són de fiar": "Hi ha un partit que segueix les consignes del Palau de l'Elisi, al qual mai arriben a satisfer (per Ciutadans), i un altre que no té vergonya a incomplir el que signatura (PP)", s'ha lamentat.





A més, i segons reconeixen en l'adreça de Vox, en les últimes setmanes van veure el desgast que els suposava el debat sobre els càrrecs municipals i, en canvi, van comprovar que la seva pressió a Andalusia amb la seva esmena als Pressupostos els va reportar el reconeixement d'un pacte per escrit amb PP i Ciutadans al mateix temps.





Així les coses, la decisió de la direcció nacional de Vox és donar per trencat l'acord signat pel PP i deixar de reclamar càrrecs en els governs municipals: "El Comitè Executiu renúncia a ocupar càrrecs de responsabilitat de cap mena ni entitat en tots aquells llocs on s'hagi incomplert l'acord", entre els quals destaca la ciutat de Madrid.





Per tant, Vox es passa a l'oposició als ajuntaments on no es va complir aquest acord, ja que, segons ha dit Espinosa de los Monteros, la política es pot fer dins o fora del govern i ells no tenen necessitat de "collocar a centenars d'afins" com altres partits.





"Els nostres regidors exerciran la labor de controlar i fiscalitzar als governs, que estaran en minoria i als quals desitgem la millor sort", ha comentat amb sorna.





El portaveu de Vox en el Congrés s'ha lamentat que en la pràctica triomfi "la dictadura progre del tricentrito de PSOE, PP i Ciutadans", i ha volgut deixar clar que si no els "per a" l'esquerra, "molt menys altres partits".





Respecte als efectes d'aquesta decisió en les comunitats autònomes on els vots de Vox són clau per a un govern del PP, com a Madrid o a Múrcia, el dirigent del partit de Santiago Abascal es remet a aquestes negociacions.





A Múrcia, Espinosa es mostra "més pessimista" per les exigències de Ciutadans i a Madrid aquesta negociació encara no han començat per la ruptura en la capital i "és molt difícil pronosticar què passarà", però en tot cas el seu partit ja avisa que prevaldrà l'assumpció del contingut del seu programa electoral.