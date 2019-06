L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) ha afirmat aquest dimarts, sobre la investidura de Pere Sánchez, que "el panorama parlamentari és claríssim: cal entendre's amb Podem, i els partits nacionalistes independentistes han de fer una reflexió".









En presentar el llibre del diplomàtic Juan Antonio March 'Poder y futuro' (Libros de Vanguardia), Zapatero ha remarcat que la investidura és important però també ho és tenir projecció d'estabilitat, i que el PSOE no pot ara mirar cap a un centredreta en reconversió , on al PP li han sortit enemics per la dreta i teòricament pel centre, diu.





Ha afegit que el conflicte sobre Catalunya s'ha d'abordar amb certa profunditat, i que els nacionalistes han de considerar que la governabilitat no és una qüestió secundària, de manera que "han de facilitar sense més" la investidura. Així mateix, l'expresident s'ha obert a la possibilitat d'indultar als acusats de l'1-O: "Estic a favor que s'estudiï si ho demanen".





"Em sembla que és evident. El meu pronòstic és que la investidura es produirà, serà raonable i hi haurà molt pols", i ha afegit que no veu res més important per a aquesta legislatura d'afrontar el conflicte sobre Catalunya, ja que creu que les altres constants vitals del país funcionen de manera raonable.





CS I VOX





Zapatero considera que "tots els líders europeus de centredreta estan més que sorpresos amb que Cs se senti còmodament amb Vox", formació sobre la qual ha dit textualment que ratlla el histriònic, i ha afegit que al costat de Cs constitueix una barreja explosiva.





"A Espanya, amb la seva història, l'extrema dreta no és qualsevol cosa. No és com la danesa o la finlandesa; allà no van passar les coses que aquí van passar", segons Zapatero, que constata que enmig d'aquesta situació hi ha un PP avariat , diu.





Ha lamentat que l'executiva de Cs decidís no dialogar amb el PSOE per considerar-los extraconstitucionals, però que arribés a acords amb Vox: "Aquest dia per a mi va començar el declivi i el principi de la fi de Cs".





Per a ell, no se li pot dir a la societat espanyola que el PSOE està fora de la Constitució i alhora es pacta amb Vox: "Em sembla que Cs està en Saturn. Les coses que sento que diuen de vegades!".





"APROPAR POSTURES"





Sobre Catalunya, és "partidari del diàleg, d'acostar postures", i ha instat els independentistes a canviar, tot i que creu que el conjunt de forces de l'Estat també han de fer canvis.





PERCEPCIÓ "FRIENDLY" D'ESPANYA





Davant el viatge a enlloc que, al seu parer, va acabar fent l'independentisme, considera que l'estil del PSOE no és imposar ni esgrimir lleis ni banderes, sinó "convèncer, persuadir, atraure, recuperar, sentir i compartir: verbs que generen convivència".





Ha considerat que la percepció "friendly" exterior d'Espanya és el que explica que cap país reconegués el pronunciament independentista davant el "full de serveis d'Espanya" en els últims 40 anys.