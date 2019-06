Investigadors espanyols identifiquen 30 nous gens associats al trastorn bipolar

Investigadors del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM), en col·laboració amb el Bipolar Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, han identificat 20 nous loci genètics (llocs on s'ubiquen els gens) associats al trastorn bipolar fins ara desconeguts.









Gràcies al seu descobriment, es confirma l'associació entre loci que contenen gens que codifiquen per a canals de calci i aquesta malaltia mental, caracteritzada per episodis recurrents de mania i depressió. Encara que la seva causa última es desconeix, diferents estudis suggereixen que té origen multifactorial, és a dir, que en el seu desenvolupament intervenen tant factors ambientals com genètics. A més, presenta una heretabilitat molt elevada: superior al 70 per cent.





Per a l'anàlisi, d'associació del genoma complet (GWAS), s'ha utilitzat informació d'un total de 20.353 persones amb bipolaritat i 31.358 sanes de 14 països d'Europa, Nord Amèrica i Austràlia. "Aquests resultats recolzen els estudis que investiguen el potencial dels fàrmacs antagonistes dels canals de calci com a dianes terapèutiques en el trastorn bipolar", explica el director científic del CIBERSAM, Eduard Vieta, que participa en aquesta recerca.





D'altra banda, aquest treball ha investigat si els diferents subtipus de trastorn bipolar presenten diferències a nivell genètic. Els autors han conclòs que el trastorn bipolar de tipus I, caracteritzat per episodis maníacs, presenta una major correlació amb l'esquizofrènia, especialment quan aquest va acompanyat de símptomes psicòtics.





Per la seva banda, el trastorn bipolar de tipus II, que es caracteritza per episodis hipomaníacs i depressius (no maníacs), comparteix una major correlació genètica amb el trastorn depressiu major. "Aquestes troballes mostren que els diferents subtipus de trastorn bipolar representen fenotips estretament relacionats, encara que parcialment diferents", conclou Vieta.





D'aquesta manera, els resultats genètics derivats d'aquesta investigació demostrarien la implicació de gens pertanyents a vies associades amb la secreció d'insulina i amb el sistema endocannabinoide en el trastorn bipolar.





"Se sap que la insulina pot actuar a nivell cerebral i que el sistema endocannabinoide podria estar involucrat en l'esquizofrènia i la depressió. Per tant, els nostres troballes proporcionen potencials mecanismes biològics per al trastorn bipolar", resumeix el director científic del CIBERSAM, que també és cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.