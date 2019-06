Clooney també cau davant Netflix: dirigirà i protagonitzarà la seva pròpia pel·lícula

Després de tres anys de retir sense treballar a la indústria cinematogràfica, George Clooney tornarà a posar-se davant i darrere de les càmeres a 'Good Morning, Midnight'. El llegendari intèrpret i realitzador dirigirà i protagonitzarà la cinta de Netflix.









Segons va anunciar el servei de streaming en un comunicat, la pel·lícula adaptarà la novel·la homònima de Lily Brooks-Dalton, amb guió a càrrec de l'oscaritzat Mark L. Smith ( 'El renascut').





'Good Morning, Midnight' suposa un doble retorn cinematogràfic per Clooney: com a actor, faceta que no realitzava des 2016 a 'Money Monster', i com a director, treball que no ha realitzat des de la qual va ser la seva última pel·lícula, 'Suburbicon', el 2017.





'Good Morning, Midnight' és un conte post-apocalíptic que narra la història d'Augustine (Clooney), un solitari científic a l'Àrtic que intenta comunicar-se amb la tripulació de la nau espacial Aeher mentre intenten tornar a la Terra. La novel·la va ser publicada en 2016.





El mateix Clooney va reconèixer la seva emoció per estar "involucrat en aquest increïble projecte". "Mark [L. Smith] és un autor al qual admirem des de fa molt, i la seva escriptura és captivadora", ha comentat l'actor en un comunicat. La producció del film començarà a l'octubre.