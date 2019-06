El candidat a ser el líder conservador i primer ministre britànic Boris Johnson ha assegurat aquest dilluns que està preparat perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea a l'octubre si no hi ha un acord amb el bloc comunitari.









L'exalcalde de Londres és el clar favorit en la cursa per succeir Theresa May, però ha patit un fort revés després que s'hagi difós un seguit d'informacions sobre una baralla domèstica que hauria tingut amb la seva parella.





Johnson, que no ha volgut comentar els fets durant una entrevista a la cadena de notícies BBC, ha reiterat que no tindria cap problema d'apostar per un Brexit sense acord si calgués. "La meva promesa és sortir de la UE per Halloween, el 31 d'octubre", ha subratllat.





"Em temo que la manera d'aconseguir que els nostres amics i socis entenguin com de seriosos som és abandonar el derrotisme i la negativitat que ens ha envoltat en un gran núvol durant tant de temps i preparar-nos amb confiança i seriositat per (...) una sortida sense acord", ha manifestat.





No obstant això, ha insistit que no vol un Brexit sense acord, però ha destacat que cal posar aquesta possibilitat sobre la taula perquè Londres pugui fer-se amb el millor resultat possible.





Les paraules de Johnson han tingut lloc diversos dies després que el ministre d'Exteriors britànic, Jeremy Hunt, que també aspira a succeir May com a primera ministra i líder dels 'tories', l'acusés de "covard" per no voler fer un debat amb ell sobre el Brexit.





"Sobre la qüestió dels debats, està sent un covard", ha valorat el ministre. "És de covards no aparèixer en els debats cara a cara", ha afirmat. En opinió de Hunt, és una falta de respecte que Johnson, antic ministre d'Exteriors i alcalde de Londres, hagi declinat l'oportunitat d'un debat televisat en la cadena Sky.