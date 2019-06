A dues setmanes de la possible data de la primera sessió d'investidura, Podemos i PSOE segueixen enrocats en les seves posicions de partida. Mentre la formació 'morada' exigeix ministres en l'Executiu per a donar suport a Sánchez com a president , els socialistes rebaixen les expectatives de Podemos a aliances parlamentàries i càrrecs intermitjos de l'administració.









La nova reunió entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez en La Moncloa només ha servit per a constatar que no s'ha produït cap avanç entre totes dues formacions per formar Govern espanyol.





L'únic avanç que s'ha produït en aquesta reunió és l'oferiment d'establir una comissió de seguiment de l'acord programàtic que poguessin aconseguir PSOE i Unides Podem en aquesta legislatura.





Per part seva, fonts de Podemos asseguren que en la reunió d'avui Pablo Iglesias ha constatat que el PSOE no ha decidit si vol un acord amb l'esquerra o amb la dreta per a tirar endavant la investidura. Per això, expliquen que el líder de Podemos ha transmès a Pedro Sánchez que ha de decidir-se perquè Espanya necessita un govern estable i d'esquerres.





INVESTIDURA SEGONA O TERCERA SETMANA DE JULIOL





L'entrevista celebrada entre els dos polítics és la quarta que han celebrat per a parlar de la investidura després de les eleccions generals del 28 d'abril.





Sánchez li ha reiterat la seva oferta per a conformar un Govern de cooperació en els tres àmbits de col·laboració coneguts (programàtica, parlamentària i institucional), la qual cosa passa per incorporar a membres de Podemos en càrrecs intermedis de l'Administració, però fora del Consell de Ministres.





Els socialistes també estaven disposats a incorporar en el gabinet de Sánchez a independents de reconegut prestigi en els seus respectius àmbits professionals que poguessin situar-se en l'òrbita ideològica de Podemos.





El cap de l'Executiu posarà rumb en la tarda d'aquest dimecres a Osaka (el Japó) per a participar en el cim del G-20. Ell diumenge haurà d'estar a Brussel·les per al cim extraordinari sobre el repartiment de càrrecs institucionals, per la qual cosa en els pròxims dies la seva agenda internacional li impedirà bolcar-se en els contactes per a tirar endavant la investidura.





Així les coses, fonts del Govern central descarten que la primera setmana de juliol pugui convocar-se cap debat d'investidura, que situen com aviat en la segona o tercera setmana de juliol.