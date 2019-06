Neix la Fundació Carme Chacón per salvar la vida de milers de nens amb cardiopaties congènites

Familiars, amistats, personalitats dels àmbits polític i sanitari han impulsat la Fundació Carme Chacón, que operarà a nens amb cardiopaties congènites de països en els quals no poden ser tractats i formarà cardiòlegs, seguint el "compromís" amb el que va lluitar per la justícia social Carme Chacón, que va morir als 47 anys per aquesta patologia.









Ho ha explicat aquest dimarts en l'acte de presentació al Parlament la mare de Chacón, Esther Piqueras, que ha relatat que la fundació treballarà per sensibilitzar, promoure i difondre el coneixement de les cardiopaties amb la convicció amb la qual ella va lluitar per una sanitat pública de qualitat per a tothom.





L'acte, presidit pel vicepresident segon del Parlament, David Pérez, ha comptat també amb la presidenta de la Fundació, l'empresària i exsenadora María José Elices; el president del Comitè Científic, el cirurgià Raúl Abella, i el membre del Comitè d'Honor i expresident de la Generalitat José Montilla, i l'ha tancat la cantant Marina Rossell amb una actuació musical.





La mare de la Carme ha recordat que quan va néixer la seva filla els metges li van dir que tenia poques possibilitats de vida: "Afortunadament, els mals presagis no es van complir: Carme va viure 47 anys. I quan dic viure, ho dic amb el sentit més ampli de la paraula", perquè ella mai va renunciar a fer el que li agradava i a tenir una vida plena.





"Era conscient que cada dia era un nou regal que li feia la vida" i ho agraïa als avenços mèdics i d'investigació, i sobretot al seu cardiòleg, Marius Petit Querol, al que en una ocasió li va preguntar per com es creava una fundació.





Montilla ha destacat com Chacón va superar els obstacles que suposava patir la seva patologia: "Carme va normalitzar la seva cardiopatia congènita, una malaltia complexa encara molt desconeguda per la qual volem avui obrir aquesta finestra d'esperança".





"Esteu donant una nova vida a Carme Chacón recollint aquella idea, com un reconeixement a la seva trajectòria personal i l'esperit amb què va encarar la vida", i per sobre de tot la fundació servirà per fer un servei que, a més, honrarà la seva actuació pública.





OPERARÀ A MÉS DE 50 NENS





Abellá ha explicat que preveuen operar a entre 50 i 200 nens, a l'espera de determinar les estructures, i que treballen amb grups de 25, amb la previsió de començar amb el Marroc, Mèxic i Panamà, al que se sumaran 20 beques per a metges que es formaran en els hospitals, i una part estaran a Espanya, Anglaterra i Holanda.





El cardiòleg ha observat que la part més difícil serà incentivar els polítics dels països dels que reben els nens prendre consciència d'aquest problema: "Els ajudarem a crear els hospitals, que serà la resolució del problema definitiu", mentre que també planegen un centre de biotecnologia per a la investigació i un campus que estimuli la docència.





"No hi ha res més important en el món que la vida d'un nen, i d'això tracta aquesta fundació, de salvar nens", ha afirmat el cirurgià, lamentant que moren 1.200 nens al dia per aquestes patologies al món, i ha afegit que hi ha poques fundacions a Europa amb aquesta projecció i envergadura.





PROJECTE INTERNACIONAL





Ha destacat que s'han involucrat a 29 metges de nou països europeus, i Elices ha fet un agraïment especial al col·lectiu hospitalari, "la part més important de la fundació", amb presència a l'acte de representants de centres de Catalunya, Madrid, les Illes Canàries, Regne Unit i Itàlia.





Elices ha observat que ja compten amb empreses que col·laboren, i ha afegit que els particulars també poden aportar donacions i temps, acompanyant i ajudant a les famílies en el procés.





Pérez ha destacat com el coneixement mèdic té vocació universal, però la seva aplicació està subjecta al desplegament de polítiques pública, el que condiciona l'accés als tractaments i a un diagnòstic d'hora segons el lloc de procedència: "Humanament no podem acceptar-ho" i aquesta fundació serà una forma de lluitar per un major equilibri.





Integren el Comitè d'Honor noms com els polítics Teresa Cunillera, José Luis Rodríguez Zapatero, Miquel Iceta, Manuel Valls, Ana Pastor, Leire Pajín, Pere Macià, José Zaragoza, Josep Maria Sala, Xavier Albistur y Katy Carreras-Moysi, al costat del metge Javier Tapia, i el pare de Carme Chacón, Baltasar Chacón, entre altres personalitats.