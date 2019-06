El 15 per cent dels trasplantaments renals de la UE es fan a Espanya

Malgrat que els espanyols només representen el 9 per cent de l'europea, el 15,5 per cent dels trasplantaments renals que es fan a la UE es realitzen a Espanya, el que posa de manifest que "el model espanyol de donació i trasplantaments és un exemple a seguir per a la resta de països europeus ", tal com ha assenyalat l'Aliança Europea de Salut Renal (EKHA, per les sigles en anglès), al Fòrum Europeu del Ronyó 2019, que se celebra a Brussel·les (Bèlgica) .





Espanya va arribar l'any passat unes taxes de 48 donants i 114 trasplantaments per milió de població (pmp), les més altes del món. Del total de trasplantaments realitzats a Espanya en 2018 (5.321), el 62 per cent (3.313) van ser renals; és a dir, que 6 de cada 10 trasplantaments que es fan a Espanya són renals.





La taxa de trasplantament renal a Espanya ha passat de 54,2 pmp a 2.013-70,8 pmp el 2018, màxim històric d'activitat al país i al món. Aquest increment s'ha degut fonamentalment al desenvolupament de la donació en asistòlia.





Gràcies a l'avanç aconseguit, s'ha aconseguit reduir en els últims anys la llista d'espera per a trasplantament renal, com a mostra que en finalitzar 2013, 4.328 pacients esperaven un trasplantament renal, enfront dels 3.933 registrats en finalitzar 2018; de l'altra, compta amb més persones trasplantades amb un ronyó funcionant que en diàlisi.





"Més de la meitat dels pacients amb malaltia renal avançada a Espanya estan trasplantats", ha assenyalat la doctora Elisabeth Coll, directora mèdica de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), que ha explicat en aquesta trobada les claus del lideratge mundial d'Espanya en donació i trasplantaments.





"El nostre model organitzatiu, l'esforç en la formació de professionals i la innovació en la recerca de noves fórmules per augmentar la disponibilitat d'òrgans, juntament amb la generositat dels ciutadans i l'excel·lència del Sistema Nacional de Salut, són els factors que expliquen la nostra elevada taxa de trasplantaments", ha assegurat.





Les últimes dades del Registre Mundial de Trasplantaments que gestiona l'ONT per designació de l'OMS, revelen la necessitat d'incrementar la disponibilitat d'òrgans per a trasplantament renal a Europa. En 2017, a la UE es van realitzar un total de 21.102 trasplantaments renals, amb una taxa de 41,5 pmp, molt per sota de l'activitat a Espanya en aquest any (70,5 pmp). En acabar 2017, un total de 47.685 pacients europeus estaven a l'espera d'un trasplantament.