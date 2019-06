Dia arriba a un acord amb creditors per refinançar el seu deute

La cadena de supermercats Dia ha arribat a un acord a llarg termini amb els seus creditors per refinançar el seu deute i que garanteix l'accés a 771 milions d'euros de liquiditat i l'opció a altres 100 milions d'euros addicionals, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





En concret, l'ensenya ha precisat que aquests diners es pot utilitzar al llarg dels propers quatre anys per assegurar la continuació del negoci i el seu reposicionament per ser competitiu a llarg termini. A més, el principal accionista de la firma, LetterOne, ha injectat en la companyia 500 milions d'euros de disponibilitat immediata.





La cadena de supermercats ha acordat amb els bancs creditors una injecció addicional de 271 milions d'euros que seran utilitzats segons les necessitats del negoci i opta a altres 100 milions d'euros a través de l'ampliació de capital.





D'aquesta manera, el finançament s'estructura de la següent manera: fins a 600 milions dels accionistes a través de l'ampliació de capital, dels quals 500 seran assegurats pel milionari rus Mikhaïl Fridman, tal com es va anunciar, 200 milions a través d'un préstec assegurat per LetterOne i 71 milions d'euros dels creditors actuals.





Amb aquesta injecció de capital, l'ensenya aconsegueix múscul financer i estabilitat per a una estructura de capital totalment alineada amb l'objectiu de construir a través del creixement de les vendes, uns resultats financers que assegurin el futur del negoci.





D'aquesta manera, la companyia, que va eludir la causa de dissolució, va destacar que "està ara en una posició forta per iniciar la seva reposicionament". Així, el nou equip directiu, liderat pel conseller delegat, Karl-Heinz Holland, està treballant en els aspectes claus del model de negoci de la companyia que asseguri la seva competitivitat a llarg termini.





"Aquest anunci reflecteix la fortalesa, el coneixement i el compromís del nostre accionista de referència. Estic agraït pel suport, la confiança en Dia i en el nostre potencial per crear valor a llarg termini. Ara, tenim la capacitat per afrontar els reptes que tenim i construir una gran marca del sector de la distribució. És el meu objectiu actuar de manera efectiva per al benefici dels nostres clients, empleats, franquiciats i proveïdors", va afirmar Holland.