Vox assegura que Cs coneixia el seu pacte amb el PP en els ajuntaments i va donar el vistiplau

El portaveu de Vox al Congrés dels Diputats i coordinador del seu comitè negociador, Iván Espinosa de los Monteros, ha assegurat aquest dimecres que el pacte que el seu partit va signar amb el PP per a la formació dels ajuntaments, que incloïa la seva entrada en els governs locals, comptava amb "el coneixement i l'aquiescència" de Ciutadans.









En una entrevista a TVE, Espinosa de los Monteros ha defensat aquesta postura un dia després d'anunciar que la seva formació renuncia a ocupar regidories de govern i passa a formar part de l'oposició en ajuntaments com el de Madrid i de fer públic el document signat amb el PP, que incloïa la conformació de governs de coalició entre populars, Ciutadans i Vox.





Encara que aquest pacte només va comptar amb la signatura dels secretaris generals de PP i Vox, Teodoro García-Egea i Javier Ortega Smith, Espinosa de los Monteros ha assegurat que també ho coneixien els dirigents de Ciutadans i li van donar el seu vistiplau.





"Aquest acord que es va signar entre PP i Vox i comptava amb el vistiplau de Ciutadans. Si Ciutadans diu que no sabien res de l'acord i que no van parlar amb mi, donarem un pas més i demostrarem que sí", ha advertit sense voler revelar com podrien demostrar aquesta afirmació.





En qualsevol cas, després que el PP hagi "incomplert flagrantment" el seu compromís de donar cabuda a Vox en els governs locals, Espinosa de los Monteros creu que ha quedat clar "qui són seriosos i qui no" i la seva formació passarà a l'oposició per defensar des d'aquí els punts del seu programa.





Aquestes propostes programàtiques són precisament les que marcaran la negociació per a la conformació dels governs autonòmics de Madrid i Múrcia, segons ha explicat, en les negociacions posaran el focus en aconseguir el compromís per a l'aplicació d'algunes de les seves propostes més enllà de la possibilitat de ocupar conselleries.