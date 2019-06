Xina-EUA: Guerra freda del segle XXI

En el compliment de les promeses electorals de Trump i amb el seu eslògan America First es podria assenyalar succintament el següent: ha tret els EUA de l'Acord Climàtic de París i del TPP; ha rebaixat els impostos a la "classe" mitjana i als empresaris, afavorint per cert a aquests últims; ha establert barreres més dràstiques per a l'entrada de migrants, arribant a violar els drets humans, en separar els pares dels seus fills; ha reconegut Jerusalem com la capital d'Israel; ha estret les seves relacions amb Putin i al mateix temps s'ha allunyat dels seus aliats tradicionals de la Unió Europea; ha desacreditat i afeblit l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) i va iniciar el camí tendent a la protecció de la indústria nacional amb l'elevació d'aranzels als productes xinesos i d'altres països; li resta finalment, construir definitivament el promès Mur a la frontera amb Mèxic amb l'objectiu d'impedir la immigració dels països centreamericans. Recentment, Trump pren mesures aranzelàries contra Mèxic com a represàlia al fet que les autoritats mexicanes permeten el lliure trànsit dels immigrants. Totes aquestes polítiques desafien l'ordre internacional, basat en regles i introdueixen mesures proteccionistes de gran calibre en l'econòmic.









