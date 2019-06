La CUP denuncia que el govern de Torre de Capdella va cobrar "indegudament" 105.000 euros

La CUP ha exigit aquest dimecres el retorn de més de 105.000 euros "cobrats indegudament" per l'equip de govern de l'Ajuntament de la Torre de Capdella (Lleida) durant el mandat passat, i la dimissió de Josep Maria Dalmau, actual alcalde d'ERC que en l'anterior mandat governava pel PSC.









En aquest últim ple, Dalmau no va incloure en l'ordre del dia ni va elevar un informe de secretaria inclòs en l'expedient del ple, amb un Objecció d'intervenció sobre retribucions i indemnitzacions indegudes cobrades per assistències a plens durant el mandat 2015-2019, les quals suposadament no s'ajusten a la llei i afecten tots els regidors de l'anterior consistori, ha informat la CUP en un comunicat.





Les indemnitzacions percebudes per assistència a ple dels regidors es cobraven com nòmines mensuals, i segons la CUP, els van explicar en preguntar sobre això que era el procediment que se seguia a l'Ajuntament perquè així s'havia aprovat.







En l'informe d'intervenció es quantifiquen quantitats percebudes indegudament per regidors durant el passat mandat, per no ajustar-se al nombre de plens.





La secretària de l'Ajuntament preveu enviar l'informe a la Sindicatura de Comptes i l'acord que prengui el ple sobre els cobraments de l'alcalde i els regidors.