Endesa invertirà 675 milions a Catalunya en tres anys per millorar infraestructures elèctriques

Endesa invertirà 675 milions a Catalunya del 2020 a 2022 per millorar les seves infraestructures elèctriques i millorar també així el subministrament als més de 4,4 milions de clients al territori, segons un comunicat de la companyia.





Les 645 actuacions previstes es basen en renovar i millorar la xarxa d'alta, mitja i baixa tensió; en automatitzar la xarxa, el que permetrà "actuar amb més rapidesa en cas d'eventuals incidències"; i en repotenciar: augmentar la capacitat de la xarxa de distribució en alta tensió.





Entre les millores de la xarxa d'alta, mitja i baixa tensió destaquen dues actuacions: noves línies que connectin entre elles perquè, si falla una, una altra asseguri el subministrament al client; i substituir cable convencional per trenat, el que redueix les mesures i augmenta la resistència.





Aquestes actuacions seran especialment importants a la demarcació de Lleida (5 milions d'euros) i a la ciutat de Barcelona (on preveuen renovar fins a 60 quilòmetres de xarxa soterrada); i també destaquen 7,2 milions per adequar línies aèries de distribució, reduint riscos per a l'avifauna, i 8 milions per renovar tecnològicament els parcs de mitja tensió a les subestacions d'alta / mitjana tensió.





Pel que fa a les actuacions per automatitzar la xarxa, s'instal·laran uns 2.400 elements per a nous sistemes de telecomandament a les quatre demarcacions, el que sumarà 46 milions d'euros.





Es tracta de maniobrar la xarxa a distància des del Centre de Control de la companyia, per reaccionar molt més ràpid davant d'una incidència, perquè es localitza abans l'avaria i, en molts casos, no cal desplaçar personal que faciliti als clients alimentació per vies alternatives.





I les actuacions per repotenciar la xarxa suposen augmentar la capacitat de distribució en alta tensió: s'instal·laran 230 MVA addicionals de potència en transformació en subestacions d'alta a alta tensió, i d'alta a mitja tensió; a més, s'estendran noves línies i es canviaran cables a la xarxa ja existent, afectant 1.013 quilòmetres en línia (138 en alta tensió, 171 en mitjana i 704 en baixa).





L'increment de capacitat de transport motivat per la repotenciació de la xarxa de transport a 110 kV suposarà 267 MVA de potència addicionals.





PER dEMARCACIONS





Entre totes les actuacions a Tarragona, destacarà una nova subestació al Vendrell; més capacitat de transport d'alta tensió de l'eix Vandellòs-Cambrils; desdoblar l'actual línia Ascó-Xerta-Tortosa; renovar a incrementar la potència de transformació AT/MT amb dos nous transformadors a Reus; i renovacions a la subestació de Montsià.





En el cas de Lleida, Endesa subratlla reformes a la subestació de Vielha; i acabar al Pla Lleida, amb una inversió extraordinària de 27,6 milions d'euros.





A Barcelona, cal destacar que substituiran un transformador de la subestació de Sant Boi; hi haurà nou transformador d'alta tensió a la de Sant Joan Despí; un altre nou a la subestació de Facultats, per a la comarca del Barcelonès; renovació tecnològica del cable d'alta tensió a 110 KV a Collblanc-Les Corts, a la capital; i renovacions en les subestacions de Penitents, de Mata, de Moja i de l'Hospitalet.





I a Girona, entre les grans actuacions hi figura un nou transformador AT/MT a la subestació de Llançà; renovacions en la de Figueres; i repotenciar la línia d'alta tensió a 110 KV Julià-Xirgu.