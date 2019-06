Trump afirma que una guerra amb l'Iran "no duraria molt"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que una hipotètica guerra amb l'Iran "no duraria molt", encara que ha insistit que aspira a no haver d'arribar a l'extrem de la confrontació militar contra la República Islàmica a l'actual escalada de tensions.









"Espero que no, però estem en una posició molt forta si alguna cosa ocorregués", ha declarat Trump, en una entrevista amb Fox News en què ha suggerit que, en qualsevol cas, no seria un desplegament militar terrestre sinó atacs selectius. "Només dic que, si alguna cosa passés, no duraria molt", ha afegit.





Trump va reconèixer la setmana passada que va sospesar llançar un atac selectiu contra objectius iranians com a represàlia per l'enderrocament d'un dron el 20 de juny a l'estret d'Ormuz. El mandatari va dir que va cancel·lar l'ordre en l'últim moment per considerar que no hauria estat proporcionat, en la mesura Washington estimava que podrien morir 150 persones.





El mandatari, però, sí que ha complert la seva amenaça d'aplicar una nova ronda de sancions contra alts càrrecs iranians i dilluns va assenyalar, entre altres, el líder suprem de la República Islàmica, Ali Khamenei.