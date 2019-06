Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de la Ribera d'Ebre, a Tarragona, després d'haver aconseguit estabilitzar la part nord del costat dret, que estava considerada com la zona més crítica de l'incendi per les seves característiques orogràfiques.













L'incendi ha quedat estabilitzat entorn de les 22.00 hores d'aquest dissabte, quan també han aconseguit controlar ràpidament les zones que s'havien pres fora de l'àrea cremada durant la tarda, tal com informa el cos en un comunicat.





La humitat, per sota del 10%, ha complicat durant tot el dia el treball per a l'estabilització de l'incendi. Pesi al control de la situació, els bombers de la Generalitat han continuat treballant durant la matinada i durant el matí del diumenge, amb l'objectiu de mantenir mullada la zona afectada pel foc.





"INCENDI PERIMETRADO I CAMÍ DE L'ESTABILITZACIÓ"





El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va assegurar aquest dissabte que l'incendi forestal que des del dimecres afecta principalment La Ribera d'Ebre (Tarragona) "està perimetrat i està camí de l'estabilització".



Buch va explicar que és fruit del treball i l'estratègia marcada pels Bombers de la Generalitat.

El cap de Bombers, l'inspector David Borrell, va detallar que han treballat "intensament" durant la nit al cap del flanc dret i que han aconseguit els seus objectius, encara que va advertir que la situació meteorològica continuarà sent dura.



El 90% del perímetre està estable, però en el nord del flanc dret hi ha un 10% que encara preocupa els Bombers, especialment perquè aquest dissabte les condicions continuaran sent d'altes temperatures.



Bombers va informar en un comunicat que, com es va fer el divendres, es coordinaran amb Mossos d'Esquadra per a acompanyar a propietaris a les finques desallotjades amb bestiar perquè el puguin alimentar, però es manté la restricció per a una cinquantena de persones desallotjades de masies i seguiran en els centres habilitats.



VALORACIONS OPTIMISTES



El cap de l'operatiu dels Bombers de Catalunya, Antoni Ramos, va afirmar aquest passat divendres que encara és ràpid per a valoracions optimistes. Així i tot, els equips de bombers van aconseguir perimetrar gairebé la totalitat del foc que crema a Tarragona.



Va sostenir que la d'aquest dijous ha estat una nit complicada encara que l'incendi "ha progressat com esperàvem, i hem aconseguit els objectius que ens havíem marcat".



Preguntat sobre si el foc està controlat, va respondre que "de cap de les maneres" i ha afegit que aquest divendres serà un dia complicat en relació a temperatures i vent.







"EL PITJOR DIA"





El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha avisat que aquest divendres és "el pitjor dia" de l'onada de calor i ha demanat extremar les precaucions davant el risc d'incendi en tota Catalunya.





En una atenció als periodistes des de Vinebre (Tarragona), on està instal·lat el Centre de Comandament per l'incendi de la comarca tarragonina de la Ribera d'Ebre, ha assegurat que aquest divendres és necessari tenir "tots els efectius" treballant intensament en el foc que va començar el dimecres a La Torre de l'Espanyol.





Els cossos d'emergències treballen amb la previsió que les flames puguin reavivar com a conseqüència del pic de calor que s'aconseguirà al migdia amb temperatures que poden superar els 40 graus.





Fins i tot treballen amb la possibilitat que es donin altres focs de forma simultània, ha advertit l'inspector, que ha explicat que fins a les 12 del migdia treballen a prioritzar l'estabilització del segon i tercer flanc del foc: "Costarà i sofrirem", adverteix Ramos.





TRES DIES DE FOC





Els Bombers de la Generalitat continuen treballant contra rellotge en l'incendi iniciat aquest dimecres a la Torre de l'Espanyol, que continua actiu i que porta més de 6.500 hectàrees cremades dels municipis de Torre de l'Espanyol, Vinebre, la Palma d'Ebre, Flix i Maials, i amb una previsió que el seu potencial d'incendi és de 20.000.





Davant la gravetat dels fets, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que des de la nit d'aquest dijous quedarà restringit l'accés als massissos de Montserrat (Barcelona), Les Gavarres i Les Cadiretes (Girona) pel risc d'incendi, i una prohibició de la sega en els camps de cultiu de tot el territori durant 48 hores.





El tancament d'aquests tres massissos se suma a la restricció d'accés que ja s'està aplicant en la serra del Montsant, en els Ports de Tortosa (Tarragona) i en la serra del Montsec (Lleida).





L'Administració General de l'Estat ha enviat a la zona de l'incendi de la Ribera d'Ebre (Tarragona) un total de 277 efectius i 88 vehicles de la UME, juntament amb dos helicòpters, un d'ells amb helibalde de 1.200 litres, i està previst continuar el mateix nivell d'esforç, actualitzant aquests mitjans contínuament, en funció de les necessitats.









UNES 5.700 HECTÀREES AFECTADES





Els Agents Rurals han calculat l'afectació de l'incendi en La Ribera d'Ebre (Tarragona) i el situen en un perímetre de 5.700 hectàrees i no de 6.500 com es va dir aquest dijous, segons dades d'un portaveu del Cos, Joan Rius.





Així ho ha explicat en roda de premsa després de la reunió del Comitè Tècnic del Pla d'emergències per incendis forestals Infocat, que està en fase d'emergència, i de seguiment de l'alerta del Pla de Protecció Civil (Procicat), en la seu de la Conselleria d'Interior de la Generalitat.





Segons les dades precises actuals dels Agents Rurals, està afectada, provisionalment, una superfície de 5.703,6 hectàrees: 3.731,44 de vegetació forestal, 1.937,17 agrícola i 34,99 de vegetació urbana, han indicat en un comunicat.