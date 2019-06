La Fiscalia descarta un incendi deliberat a Notre-Dame i apunta a una negligència

Una fallada elèctrica o una cigarreta encesa poden haver estat els responsables de l'incendi que va destruir la catedral de Notre-Dame, segons han explicat aquest dimecres 26 de juny les autoritats franceses, que descarten una actuació deliberada.









L'incendi del passat 15 d'abril a la catedral medieval va destruir el sostre, enderrocant la torre i debilitant els suports dels campanars principals i les parets exteriors abans que els bombers el posessin sota control.





"Mentre alguns errors que poden explicar la magnitud de l'incendi han estat revelats, les investigacions realitzades fins a la data encara no han pogut determinar les causes reals de l'incendi", ha assenyalat el fiscal de París, Remy Heitz.





"Per ara, no hi ha indicis d'un origen criminal", ha agregat, ressaltant que la investigació gira al voltant de dues causes possibles: una fallada elèctrica i una cigarreta que no es va apagar adequadament. El president francès, Emmanuel Macron, ha fixat un objectiu de cinc anys per restaurar Notre-Dame, catedral que es remunta al segle XII i és un dels monuments més emblemàtics d'Europa.