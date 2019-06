Valeria i el seu pare, la nova imatge de la tragèdia de la migració a Centreamèrica

Un home salvadorenc i la seva filla d'un any i onze mesos d'edat han estat trobats morts a Rio Bravo, a Mèxic, a un quilòmetre del pas oficial de Matamoros cap als Estats Units. Cada dia, centenars de famílies travessen aquest riu i es juguen la vida per demanar asil al país nord-americà.





Segons el diari mexicà 'La Jornada', la mare de Valeria va donar la veu d'alarma a les autoritats per la situació de perill en què es trobaven el seu marit i la seva filla. Segons aquest mitjà, el pare va travessar primer amb la menor cap a l'altra riba. No obstant això, la nena va caure al riu i el pare es va llançar per salvar-la. Tots dos van ser arrossegats pel corrent.





El Salvador ha informat que engegarà les gestions per repatriar els dos migrants que han perdut la vida i ha informat d'una altra migrant salvadorenca, una jove, que ha mort a l'Estat de Veracruz. En aquest cas, també s'està tramitant la seva repatriació, alhora que ha reclamat "l'esclariment del cas".





"Davant d'aquests fets, la Cancelleria salvadorenca alerta a la població en general sobre els perills de la migració irregular" i "fa una crida a no posar en risc les seves vides i les de les seves famílies, especialment la de nens i nenes, que són els més vulnerables en la ruta migratòria", ha dit.





Milers de migrants centreamericans han marxat en caravana des del mes d'octubre passat de l'anomenat Triangle Nord --El Salvador, Guatemala i Hondures-- per travessar Mèxic i arribar als Estats Units.