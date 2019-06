Moncloa pressiona perquè independents de Cs s'abstinguin en la investidura de Sánchez

Al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, se li esgota el termini per obtenir els vots necessaris per revalidar el càrrec, de manera que des de Moncloa contacten amb persones pròximes a Ciutadans per tal d'obtenir la seva abstenció en la investidura.









Mentrestant, les negociacions amb Unides Podem semblen estar en punt mort, sobretot després que des de la formació estatge assegurin que el PSOE encara no té clar si volen un acord amb l'esquerra o amb la dreta.





El proper 2 de juny Sánchez es reunirà amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per tal de fixar la data del ple d'investidura, que previsiblement es faria el mateix mes, ja que així ho han manifestat en diferents ocasions membres de l'executiu socialista .





Sense assegurar encara el suport d'Unides Podem, el Govern socialista inclou en la seva agenda contactes amb càrrecs independents propers a Ciutadans amb l'objectiu d'influir en Albert Rivera, que porta mesos dient per activa i per passiva que no votarà a Sánchez.





Fonts coneixedores de les negociacions assenyalen que, entre les diverses possibilitats, figura que hi hagi càrrecs intermedis de Unides Podem en l'Administració, però no ministres. D'aquesta manera, podria ser possible que Cs s'abstingués i Sánchez garantís la investidura.





Amb tot això, les possibilitats d'investir Sánchez en primera volta, segona o fins i tot repetir eleccions si no aconsegueix els suports necessaris, continuen en l'aire.