La família Martínez Sampedro insisteix en les irregularitats del president de Codere

La família Martínez Sampedro, fundadora de la casa d'apostes Codere, manté que el president de la companyia, Norman Sorensen, ha incomplert les obligacions derivades de les seves competències al capdavant de l'empresa.









Així ho ha fet saber José Antonio Martínez Sampedro a la resta d'accionistes durant el seu discurs en una junta general en què ell i un altre membre de la família, Luis Javier, han estat substituïts pels consellers Alberto Manzanares i Fernando Sempere, el que suposa la sortida dels Martínez Sampedro del grup.





José Antonio Martínez ha carregat contra Sorensen, afirmant que "ha impedit" que es tractin en els consells de Codere temes rellevants per a l'interès social, com l'estratègia de la companyia, el seu posicionament competitiu i l'avaluació de l'actual gestió.





A més, defensa que Sorensen "ha restringit de manera inacceptable" l'accés a determinats consellers a la informació de la companyia i als seus gestors, fent-los "impossible" el compliment de les seves funcions, com el suport als comptes anuals.





En aquest sentit, la família fundadora creu que els comptes anuals "no reflecteixen la imatge fidel del patrimoni social" i que no s'haurien d'haver aprovat, ja que compten amb "partides dubtoses", cosa que finalment no ha passat i la junta ha acabat per aprovar.





No obstant això, la junta general d'accionistes ha ratificat amb una majoria necessària a Norman Sorensen com a president, en contra del criteri dels Martínez Sampedro, que havien proposat una acció social de responsabilitat contra ell. La família ja va anunciar que acudirà a la via legal, a cauda del resultat de la junta.