L'alcohol provoca més demències en homes i trastorn mental en dones

Investigadors de Girona han realitzat un estudi epidemiològic de gran abast sobre les demències poc freqüents en majors de 65 anys i han detectat que aquestes són més freqüents en homes quan són causades per un consum abusiu i crònic d'alcohol, mentre que les que estan relacionades amb trastorns mentals crònics són més habituals en dones.









L'estudi, publicat a 'Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association', ha registrat en homes 3,7 casos a l'any per cada 100.000 persones de més de 65 anys de demències relacionades amb l'alcohol, davant els 1,7 de les dones , mentre que les demències relacionades amb trastorn mental són de 3,8 casos en dones enfront dels 0,8 en homes.





Investigadors del Registre de Demències de Girona (ReDeGi) del Servei Català de la Salut (CatSalut) han analitzat les dades dels últims deu anys relatius a més de 7.500 pacients de la Regió Sanitària de Girona, ha destacat l'Institut d'Assistència Sanitària ( IAS) en un comunicat aquest dimecres, en què ha assegurat que es tracta d'un treball pioner a Catalunya.





Tot i que la malaltia d'Alzheimer és la causa de demència més freqüent i representa el 55% dels casos, "hi ha moltes altres malalties que poden provocar el deteriorament de les funcions cognitives i la pèrdua de la independència funcional" i causar una demència .





Entre les causes de demències poc freqüents hi ha diverses malalties neurodegeneratives com la malaltia per cossos de Lewy, la de Parkinson i la degeneració frontotemporal, així com les demències secundàries, causades per una gran varietat de malalties de tipus metabòlic, immunològic, neoplàstic, traumàtic i fins i tot de tipus infecciós, com l'encefalitis herpètica.





Segons l'estudi, si anualment hi ha 1.100 casos de demència deguda a l'Alzheimer per cada 100.000 persones de 65 i més anys, els de demències menys freqüents són 111 per 100.000 persones.





El ReDeGi recull dades de l'Hospital de Campdevànol, el de Blanes, el Sant Jaume de Calella, el de Figueres, el Josep Trueta de Girona, el d'Olot, el de Palamós i el Santa Caterina (Girona), i col·laboren més de 30 especialistes en neurologia, geriatria, psiquiatria i medicina interna.