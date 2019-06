El camp de batalla del 5G

L'amenaça nuclear va ser la protagonista de la segona part del segle XX. Una carrera armamentística a la qual el bloc format pels Estats Units i els seus aliats, els membres de l'OTAN, orientaven el seu arsenal cap a la Unió Soviètica i els seus països satèl·lits, els míssils, al seu torn, apuntaven cap a les principals ciutats del món occidental. La Guerra Freda, l'inestable equilibri de forces que, en cas de trencar-se, assegurava la destrucció del món tal com el coneixem, va acabar amb la dissolució de la URSS a la fi del segle passat. I, no obstant això, aquesta centúria ha comportat nous enfrontaments, nous enemics, nous desequilibris en el tauler de joc mundial, i, sobretot, noves formes més subtils de fer la guerra.





Encara que seria una simplificació excessiva, podríem dir que, mentre que les guerres de fa tot just cinquanta anys es regien per la dotació de maquinària pesada per part dels bàndols implicats -avions, carros de combat, navilis, mísils-, en l'actualitat, la avantatge estratègic és definida per la capacitat de gestionar la innovació tecnològica per part de cadascuna de les nacions contendents. En molts aspectes, hem passat de les guerres a canonades, a altres relacionades amb Internet, la ciberseguretat, el big data i la manipulació de l'opinió pública a través de les fakenews, un dels grans mals dels nostres temps. L'empresa de consultoria Gartner vaticina que el 2022 la major part dels ciutadans de nacions desenvolupades consumirà més informació falsa que veritable. Una població cada vegada més mal·leable, que respon a la màxima que regia el món distòpic plantejat per Orwell en la novel·la 1984: "aquell que controla el passat, controla el futur. Aquell que controla el present, controla el passat".





