Augmenten les morts per picades d'abelles i vespes

En els tres últims anys han augmentat a Espanya les morts per picades d'abelles i vespes, sent les regions de la cornisa cantàbrica les més afectades, segons ha informat la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC).









Segons els experts, Galícia és la comunitat en què la situació pot ser més preocupant pel fet que la població que viu o treballa en entorns rurals és més gran que en altres territoris, però, sobretot, perquè en l'última dècada ha irromput amb força una espècie invasora, la vespa asiàtica ('Vespa velutina'), la qual s'ha adaptat a zones urbanes on la vespa autòctona ('Vespa crabro') no sol estar.





Es calcula que aquesta espècie provoca fins al 90 per cent de totes les picades en les àrees en què la seva presència és més gran. "Aproximadament el 3 per cent de la població pateix reaccions al·lèrgiques generalitzades pel verí de vespes i abelles, i la taxa de mortalitat anual s'estima en un 0,08 per milió d'habitants, el que significa que unes tres o quatre persones podrien morir cada any per aquesta causa", ha explicat la presidenta del Comitè d'Al·lèrgia a Himenòpters de la SEAIC, Berta Ruiz.





De fet, en un informe realitzat per l'organització s'ha evidenciat que l'al·lèrgia a himenòpters va ser el motiu de consulta de l'2,5 per cent dels pacients que van acudir a l'al·lergòleg el 2015, enfront del 1,5 per cent recollit en informe de 2005 i el 0,7 per cent el 1992.





"L'augment de consultes pot ser degut a una combinació de factors: més casos, major conscienciació de la població, millors eines de diagnòstic, augment de les derivacions, etcètera", ha dit la doctora Ruiz.





Tot i així, encara hi ha molts pacients que no arriben a l'atenció especialitzada. De fet, segons ha lamentat, en la majoria dels casos els afectats són atesos per metges d'Urgències o Atenció Primària que no sempre recomanen la consulta amb l'especialista.





"El 60 per cent dels pacients que han patit una reacció al·lèrgica generalitzada (anafilaxi) per picada de vespes o abelles, patiran una reacció similar o més greu amb la següent picada", ha postil·lat la doctora.







Les picades de vespes i abelles es disparen durant els mesos càlids, quan aquests insectes estan actius i es fa més vida a l'aire lliure. Les reaccions solen ser locals, amb picor, enrogiment i inflamació circumscrita a la zona on pica l'insecte, però quan l'àrea d'inflamació és major de 10 centímetres de diàmetre es tracta d'una reacció al·lèrgica que es considera patològica.





En alguns casos es produeixen lesions a la pell a distància del lloc de la picada, dificultat per respirar, mareig o símptomes digestius, el que constitueix una reacció al·lèrgica generalitzada greu o anafilaxi que ha de ser atesa de manera urgent.