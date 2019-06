Cañete abandonarà la política de l'1 de novembre quan conclogui el seu mandat com a comissari europeu

El comissari europeu d'Energia i Acció pel Clima, Miguel Arias Cañete, ha assegurat aquest dijous que té previst deixar la política quan el proper 1 de novembre conclogui el seu mandat. La seva intenció, segons ha afirmat avui des de Brussel·les, on participa en el Comitè Europeu de les Regions, és tornar a casa i cuidar els seus néts.









"Acabo l'1 de novembre i tornaré a casa meva a Jerez de la Frontera, espero tenir molt de temps per als meus néts", ha respost després de ser preguntat sobre què farà després del seu mandat a la comissió. En aquest sentit, ha recordat que porta 38 anys participant en eleccions successivament. "Són bastants anys", ha exclamat.





Miguel Arias Cañete, que ha complert 69 anys, es va estrenar en política de la mà d'Aliança Popular com a diputat per la província de Cadis al Parlament d'Andalusia en les eleccions de 1982.





Ha estat regidor de l'Ajuntament de Jerez de la Frontera, diputat al Congrés i dues vegades ministre d'Agricultura, la primera vegada amb José María Aznar com a president del Govern central, de 2000 a 2004 i la segona, amb Mariano Rajoy al capdavant de l'Executiu, entre els anys 2011 a 2014.





Advocat de l'Estat de formació ha representat a Espanya al Parlament Europeu en nombroses ocasions com a eurodiputat. De manera successiva des de 1987 fins a 1999. Posteriorment, va concórrer a les eleccions europees de 2014, després de les quals, va ser nomenat Comissari Europeu d'Energia i Acció pel clima, el mandat conclourà al novembre d'aquest any.





Entorn de l'exministre i comissari europeu van sorgir algunes polèmiques pel possible conflicte d'interessos per la seva possible participació en empreses petrolieres, cosa que ell mateix va negar, assegurant que no tenia cap companyia petrolífera, que la seva dona Micaela Domecq tenia declarats tots els béns a Espanya i que quan es van publicar els papers de Panamà va verificar que la companyia estava inactiva des de gener de 2010 i la signatura autoritzada de la seva dona en el compte corrent s'havia cancel·lat en aquest any.





Cañete també es va desmarcar de l'acusació que la seva dona s'havia acollit a l'amnistia fiscal aprovada pel Govern de Mariano Rajoy.





"Jo em vaig casar amb règim de separació absoluta de béns. Mai he participat en la gestió dels béns de la meva dona", va explicar en el seu moment el comissari europeu.