El FC Barcelona confirma el fitxatge de Neto a la porteria

El FC Barcelona ha anunciat aquest dijous el fitxatge del porter brasiler Norberto Murara Neto, 'Neto', que arriba procedent del València CF a canvi de 26 milions d'euros més altres 9 milions en variables, i que signarà fins 2023.













"El jugador signarà contracte amb el club per a les pròximes quatre temporades, fins al final de la temporada 2022-23, amb una clàusula de rescissió de 200 milions", ha confirmat el club blaugrana en un comunicat.





El campió de Laliga Santander va destacar la "agilitat i velocitat" de moviments del seu nou porter. "El porter brasiler infon presència sota pals. La seva altura, gairebé de dos metres, combinada amb la seva agilitat, fan de Neto un porter que redueix l'amplitud de la porteria per a un davanter", ha subratllat el Barça.





A més, al club asseguren que el porter, que arriba per ocupar la vacant d'un Jasper Cillessen que ha fet les maletes per omplir precisament el seu lloc en el València CF -pel que es completa la barata de porters-, es mostra "segur "en les jugades aèries i en l'un contra un.





El brasiler, de 29 anys, ha militat en el conjunt valencianista entre 2017 i 2019, i prèviament a la Juventus (2015-2017) i la Fiorentina (2011-2015) italianes, a la qual va arribar des del Paranaense del seu país (2002 -2011).





Neto va ser titular indiscutible a la Fiorentina però, amb el seu fitxatge per la Juventus, es va veure relegat a ser l'ombra de Gianluigi Buffon. Al València, llevat d'excepcions, ha estat titular guanyant-li el pols a Jaume Domènech, encara que aquest va ser l'elegit per Marcelino García per defensar la porteria a la Copa del Rei, on el club 'che' va conquistar aquest any el títol precisament davant els blaugranes , on ara tindrà la dura competència de l'alemany Marc-André ter Stegen.









Per la seva banda, el València CF va agrair en un comunicat el "compromís, esforç i professionalitat" de Neto durant les dues temporades que ha estat valencianista.