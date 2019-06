El desistiment de responsabilitats del president Torra

Una bona part dels dirigents independentistes s'ha enrocat en la "nova" estratègia de la insolència a altres autoritats, saltant-se totes les normes d'educació, sentit de la responsabilitat i l'obligació que porta amb si el seu càrrec, tot i que personalment no estigui d'acord.









Els polítics professionals, que són la majoria, quan accepten la responsabilitat de governar, després d'haver passat per les urnes, han de posar-se el "vestit" de treball, arremangar-se, començar el dia empassant-se uns pocs gripaus i representar tots els ciutadans als que diuen servir, no només als que els han votat. És una norma de sentit comú, d'ètica i de convivència. Una cosa que sembla lògic en teoria, en la pràctica resulta tot el contrari, a causa de l'actitud d'alguns polítics amb responsabilitat.





Aquest dijous el rei Felip VI visita Barcelona per, entre altres coses, participar a la Nit de la Logística, que se celebra cada any amb motiu del Saló Internacional de la Logística. A l'esdeveniment no assistirà el president del Govern, Quim Torra, ni cap conseller del seu Govern, donant així un plantada al cap de l'Estat i als empresaris que estaran presents a l'acte. Tot un gest de responsabilitat i respecte institucional.





Deia Confuci: "Un que no sàpiga governar-se a si mateix, com sabrà governar als altres?". Un cop més, el president de la Generalitat s'ha tornat a equivocar. Són massa equivocacions d'un Govern que a més de no governar, només escenifica gestos partidistes i es passa per "Brussel·les" les seves responsabilitats.





El SIL és la fira líder a Espanya i al sud d'Europa i és un punt de referència internacional, on estan representats tots els sectors de la logística. Cal no oblidar que el sector representa el 8% del PIB espanyol, el 12% del de Catalunya i que ocupa a Espanya a un milió de persones.





La plantada de Torra i companyia posa de manifest, una vegada més, dues coses: que només representa una part, no majoritària, de la ciutadania de Catalunya, i que fa desistiment de les seves funcions en no estar present en un acte tan important que se celebra a la capital de Catalunya, en el qual estan presents no només el Rei, sinó una amplíssima representació del sector. Hi ha coses que entren en els sous dels representants del "poble". Li agrada a Felip VI compartir estovalles amb Torra? Crec que no, però anteposa la seva obligació per sobre de la seva devoció, que per això cobra.





Torra no estarà present a la Nit de la Logística, però sí que encapçalarà la delegació del Govern que té previst desplaçar-se a Estrasburg dimarts que ve, dia en què es constituirà el nou Parlament Europeu. El que no se sap és si entrarà a la cambra com a convidat o es quedarà amb els manifestants que es concentraran allà per protestar per la situació dels eurodiputats Junqueras, Puigdemont i Comín. Això sí, el viatge de la representació del Govern, qui ho paga? Les arques públiques?





Deia Maximilian Weber que "el polític ha de tenir: amor apassionat per la seva causa; ètica de la seva responsabilitat; mesura en les seves actuacions".