CaixaBank, Global Payments i Ingenico Group creen un programa d'innovació per a empreses emergents

CaixaBank, el proveïdor de tecnologia i programari per a solucions de pagament Global Payments i l'empresa de sistemes de pagament Ingenico Group s'han aliat per posar en marxa un programa internacional d'innovació per a 'start-ups' amb l'objectiu de contribuir a impulsar la creació de nous productes i serveis adreçats als comerços i el sector 'fintech'.









En roda de premsa, el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha assegurat aquest dijous que aquesta aliança és continuació d'altres realitzades en l'àmbit dels mitjans de pagament i el comerç electrònic, i pretén crear "un punt de trobada" de tots aquells que busquen solucions en aquest àmbit.





Sota la denominació Zone2boost, el projecte es constituirà com una nova companyia participada per CaixaBank, amb un 40%, Global Payments, amb un altre 40%, i Ingenico, amb un 20%, i comptarà amb Iese com a entitat col·laboradora.





La iniciativa es posarà en marxa en l'últim trimestre de l'any i suposarà una inversió inicial de 5 milions d'euros al llarg dels tres pròxims tres anys.





Zone2boost identificarà iniciatives empresarials innovadores en els àmbits de la tecnologia per a comerços i serveis financers en general i acompanyar-los en el seu creixement.





Les empreses emergents seleccionades obtindran capital i accés a un espai físic -en el futur Pier02 de Barcelona Tech City- on desenvolupar el seu projecte i treballar en contacte amb altres companyies innovadores, i es preveu que quan estigui a ple rendiment s'aculli a una trentena d'empreses a l'any.