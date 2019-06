Homenatge a les víctimes del terrorisme al Congrés, sense aplaudiments de Podem, PNB i ERC a la fundació

El Congrés dels Diputats ha rendit aquest dijous homenatge a les víctimes del terrorisme, tant les que va causar ETA com les que va provocar el gihadisme i altres bandes, com ve fent cada 27 de juny des de 2010.









Els diputats d'Unides Podem, PNB i ERC van declinar aplaudir la representant de la Fundació de Víctimes i, per primera vegada, en l'acte hi ha hagut presència de l'esquerra abertzale que justificava ETA, encara que només va treure el cap a l'acte en la fase final, incloent el minut de silenci, com havia anunciat el seu líder, Arlando Otegi.





La presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, va rebre els representants de les associacions de víctimes al Saló de Passos Perduts i després tots es van dirigir a l'hemicicle, on s'ha organitzat aquest any l'homenatge i on esperaven diputats i senadors dels diferents grups parlamentaris.





A la cita van acudir representants de la Fundació de Víctimes del Terrorisme (FVT) i de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), però a última hora es va despenjar l'associació 'Dignitat i Justícia' en senyal de rebuig a l'entrevista a Otegi a TVE. Com en ocasions anteriors també va faltar el Col·lectiu de Víctimes de Terrorisme al País Basc, Covite, en considerar que no té sentit sumar-se a l'homenatge a les víctimes d'una Cambra en la qual està representada EH Bildu.





Un cop al Saló de Plens, Batet va obrir la sessió saludant a les víctimes, als parlamentaris i a altres autoritats presents, entre ells representants del poder judicial i set ministres, encapçalats pel titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.





Els portaveus i líders dels grups parlamentaris van ocupar aquest cop el centre de la primera fila tradicionalment reservada al Govern, i aquí es va poder veure a Adriana Lastra (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciutadans) i Irene Montero (Unides podem). També hi eren, entre altres, Gabriel Rufián, d'ERC, i Aitor Esteban.





Això sí, no van estar presents ni el líder de Podem, Pablo Iglesias, ni el grup de Vox, que va preferir homenatjar les víctimes d'ETA querellant-contra l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero.





Els assistents van escoltar sengles discursos de la presidenta de la Fundació Víctimes del Terrorisme, la diputada del PP Maria del Mar Blanco, i de la pròpia Batet. Les paraules de Blanco des de la tribuna d'oradors no van merèixer l'aplaudiment de Unides Podem, PNB i ERC, que, en general, es van limitar a quedar-se de peu, encara que Rufián i altres dels seus companys ni tan sols es van aixecar i es van quedar asseguts.





L'homenatge va acabar amb un minut de silenci amb tots els assistents posats en peu i amb aplaudiments de solidaritat amb els afectats pel terrorisme. Després, els membres de la Mesa, la resta dels diputats i els convidats es van dirigir al Saló de Passos Perduts per mantenir una trobada.





El Congrés dels Diputats organitza aquest homenatge cada any des que el 2010 es va aprovar una declaració institucional per instaurar el 27 de juny com a Dia de les Víctimes del Terrorisme en memòria de Begoña Urroz, assassinada amb 22 mesos en 1960 per una bomba col·locada a la estació de ferrocarril d'Amara (Guipúscoa).