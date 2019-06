La cinquena llista de morosos de l'Agència Tributària inclou un total de 4.028 deutors amb Hisenda a 31 de desembre de 2018, el que suposa un 6,7% menys respecte a la quarta llista, mentre que l'import global de deutes recollit en el nou llistat supera els 14.100 milions d'euros, un 7,8% menys que en l'anterior, segons fonts de l'Agència Tributària.





Del total de 4.028 deutors que figuren en l'últim llistat, només 315 són persones físiques per import de més de 700 milions d'euros (en la llista anterior eren 340 per un import de 760 milions), mentre que 3.713 són persones jurídiques per import de 13.400 milions (davant els 3.978 de l'any anterior i 14.600 milions), un 17,5% menys que en el primer llistat.









ELS PRINCIPALS NOMS





L'expilot de motociclisme Sito Pons apareix per primera vegada en la llista de morosos publicada aquest dijous a Hisenda per tenir, a 31 de desembre de 2018, deutes amb l'Administració Tributària superiors al milió d'euros. En concret, l'excampió mundial de motociclisme Sito Pons entra a la llista de morosos d'Hisenda per tenir un deute de 1,95 milions d'euros.





En canvi, abandonen la llista l'artista Miguel Bosé; el futbolista Dani Alves, i el col·laborador de televisió Juan Francisco Matamoros, conegut com Kiko Matamoros. El fet que hagin sortit d'aquest llistat no vol dir necessàriament que hagin saldat el seu deute amb el fisc, només que no supera el milió d'euros.





Per la seva banda, es mantenen a la llista, més o menys amb el mateix deute, l'exvicepresident del Govern i expresident de Bankia, Rodrigo Rato; la presentadora Patricia Conde; l'actriu Paz Vega; l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz i l'advocat José Emilio Rodríguez Menéndez.





Rato, que es va incorporar l'any passat per primera vegada a aquesta llista, presenta un deute d'1,01 milions d'euros, lleugerament per sobre de la de l'anterior llistat.





L'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz manté el seu deute de 1,36 milions d'euros i l'advocat José Emilio Rodríguez Menéndez deu 3,6 milions d'euros a la Hisenda Pública. En tots dos casos, el deute es manté respecte a l'anterior llistat.





Per la seva banda, l'expresident de Banesto Mario Conde té un deute de 12.370.000 d'euros amb Hisenda, per sota dels 14,9 milions que figuraven en l'anterior llistat de morosos, mentre que la presentadora Patricia Conde presenta un deute de gairebé 1,83 milions d'euros, per sota dels 1,86 milions del llistat anterior.





Per la seva banda, l'empresari Agapito García Sánchez torna a aparèixer de nou com la persona física que acumula un major deute amb Hisenda, amb un total de 15.970.000 d'euros, inferior al deute de 16,9 milions de la llista anterior.





745 DEUTORS SURTEN I 455 ENTREN





Segons les dades facilitades per l'Agència Tributària, un total de 745 deutors no figuren ja en aquest llistat després d'haver aparegut en el de l'any anterior, després de cancel·lar o ajornar deutes per import de 2.530 milions d'euros.





La sortida de la llista es pot deure tant a la cancel·lació total o parcial dels deutes objecte de publicació (situant-les per sota del milió d'euros), com a l'obtenció d'un ajornament o suspensió del deute abans de la data de presa de dades (31 de desembre del 2018).





Per contra, un total de 455 deutors, que no apareixien en el quart llistat de l'any passat, entren a la nova llista publicada aquest dijous, amb un deute pendent de 1.198 milions d'euros.