Els presos de JxCat desautoritzen a Puigdemont. Així es pot interpretar la carta que els diputats suspesos al Congrés, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, han enviat a la direcció de la formació en què aposten per l'abstenció en el debat d'investidura per reelegir Pedro Sánchez com a president del Govern.









En la missiva, els tres polítics assenyalen que és millor permetre que el PSOE governi abans que les dretes, en unes noves eleccions generals, puguin alçar-se amb el poder. Aquests arguments coincideixen amb els manifestat per l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que va afirmar divendres passat que "entre algú que et vol arrasar i algú que no t'ajudarà però pots pactar que no t'arrasi, (...) prefereixo aquest algú, que no em vol arrasar des del primer dia fins a l'últim".





XOC AMB ELS PUIGDEMONTISTES





No obstant això, la posició dels presos xoca amb el manifestat pel grup de JxCat al Congrés, liderat per Laura Borràs i Míriam Nogueras --en absència de Jordi Sánchez--, que recentment va comunicar al PSOE la seva negativa a donar suport a la investidura de Pedro Sánchez fins que no es donin condicions per al diàleg polític.





Aquesta fractura a les files posconvergents retorna a primera línia el debat soterrat en la formació entre els que són partidaris de tornar a una certa normalitat democràtica i els que pugnen per mantenir la confrontació a qualsevol preu.





En el primer grup se situen líders com David Bonvehí, Ferran Bel o el mateix Mas, mentre que al segon es nodreix dels independents que Puigdemont ha aconseguit reunir al voltant de la seva figura.





Des JxCat asseguren que el debat de la investidura "està obert i hi ha posicionaments diferents" en el si del grup, que integren també membres del PDeCAT, partit que està per l'abstenció.