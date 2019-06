Victòria per als 'riders' de Deliveroo: un jutjat de València sentencia que 97 empleats són falsos autònoms

Els 'riders' de València han guanyat la primera demanda col·lectiva contra Roodfoods Spain SL, titular de la plataforma digital Deliveroo, a Espanya que afecta tota la plantilla en una ciutat, en una sentència que reconeix la "relació de caràcter laboral" dels repartidors de menjar a domicili amb l'empresa i que obliga la companyia a abonar les quotes corresponents a la Seguretat Social per cada treballador, de 2017, any en què es va interposar la demanda, i que ascendeixen a més de 160.000 euros.





Així es recull en la sentència del Jutjat del Social nombre 5 de València, que Deliveroo ja ha anunciat que recorrerà, però que han celebrat com una "gran victòria" des de la plataforma 'Riders x Drets' i Intersindical Valenciana, part activa en la defensa dels 38 treballadors adherits a la demanda, tot i que al judici es van presentar fins a 44, d'un total de 97, a qui també arriba la sentència.









Des Intersindical, Marc Llerena ha valorat que la sentència entra al "fons de la qüestió", és a dir, en què aquests repartidors són en realitat falsos autònoms, ja que assenyala "claríssimament" la "dependència" d'aquests treballadors amb l'aplicació (app) de l'empresa, que és la que organitza les liquidacions, la facturació o els clients.





Per la seva banda, el portaveu de 'Riders x Drets', Carlos Iglesias, ha volgut dedicar aquesta "victòria" a tots aquells que el 2017, quan els repartidors valencians van convocar la seva primera vaga, els deien que estaven "bojos", que "com anaven a lluitar contra un gegant com Deliveroo" i que "no anava a arribar a res".





"Al final la justícia ens ha donat la raó. Les vagues sí que serveixen per a alguna cosa. Hem de lluitar pels nostres drets i no només pels dels riders, perquè es compleixi l'Estatut de tots els Treballadors", ha reivindicat.





"Ara, --ha continuat-- podem dir que la nostra relació laboral són fets provats". Segons Iglesias, la relació mercantil pot ser "perversa, i fins i tot mortal", ha advertit, ja que fomenten un "sistema pervers que premia la temeritat en la conducció" perquè els riders siguin "més ràpids a tota cosa".





En aquest sentit ha fet una crida també perquè es faci alguna cosa en matèria de riscos laborals. Els accidents en carretera van a més, "ens estan matant", ha assegurat. A més, ha instat la companyia a seure en una taula de negociació per "parlar d'un conveni digne".





Per al portaveu de 'Riders x Drets' aquesta sentència és només el "primer pas" i a partir d'aquest reconeixement de la "laboralitat", van a estudiar quines noves accions legals emprendre, des d'una nova demanda col·lectiva pels anys 2018 i 2019 fins demanar "responsabilitats penals", ha avançat.





Iglesias ha demanat a Deliveroo que "no obstaculitzi més l'acció de la justícia", que reconegui el caràcter laboral que assenyala la sentència i "revisi totes les seves relacions contractuals", perquè "no siguem nosaltres els que paguem la quota d'autònoms, el IRPF, l'IVA... fins portar-nos a una situació de misèria absoluta", ha lamentat.





El portaveu de 'Riders x Drets' ha volgut també llançar un missatge a tots els repartidors --no només de Deliveroo-- per dir-los que "no estan sols, podem lluitar pels drets", ha manifestat.





I és que segons ha alertat, en aquest model de repartiment, que també està assolint al sector del menjar tradicional, els riders paguen les conseqüències d'un "capitalisme salvatge" on "el problema és la desregulació de tot el mercat laboral" que obliga al "treball a preu fet", cosa que és "il·legal" a Espanya a més d'"inhumà", ha censurat.





En aquest sentit, Iglesias ha criticat el rànquing de valoració òptima de la companyia, que argumenta que "no penalitza sinó que premia" als repartidors, i en el qual es valora ser més ràpid, tenir bona valoració dels clients, donar disponibilitat en hores punta" i "es poden rebutjar comandes però llavors et poden donar menys comandes per a la següent setmana".









FETS PROVATS





En la seva resolució, el Jutjat del Social nombre 5 de València estima la demanda de procediment d'ofici interposada per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) contra Roodfoods Spain SL (Deliveroo).





La sentència declara provat que la Inspecció de Treball de València va aixecar al desembre de 2017 a Roodfoods Spain SL una acta de liquidació de quotes a la Seguretat Social després d'apreciar una "infracció legal" en el fet que aquests repartidors hagin prestat servei sense haver estat donats d'alta en el règim general com treballadors per compte aliè.





L'empresa va impugnar l'acta amb l'argument que la relació que l'unia als riders era de "caràcter mercantil", de manera que la TGSS va presentar una demanda de procediment d'ofici i el judici es va celebrar el passat 25 de febrer, recorda el Tribunal Superior de Justícia (TSJV) en un comunicat.





Segons ha dictaminat ara el jutjat, "els veritables mitjans de producció en aquesta activitat no són la bicicleta i el mòbil que el repartidor o 'rider' usa, sinó la plataforma digital de emparejamieto d'oferta i demanda propietat de l'empresa, en la qual han de donar-se d'alta restaurants, consumidors i repartidors o 'riders', i al marge de la qual no és factible la prestació del servei".





Els 'riders' han per tant integrar-se en aquesta plataforma i instal·lar l'aplicació en el seu telèfon mòbil, però també han de "seguir les instruccions de l'empresa, que com resulta dels fets provats, en el període contemplat, han estat reiterades", afegeix.