Els viatges dels espanyols augmentaran un 7% aquest estiu

La patronal d'agències de viatges ACAVe, amb caràcter nacional i seu central a Barcelona, ha donat a conèixer les tendències que, segons les dades manifestades per prop de mig miler d'associats, predominaran en la imminent temporada d'estiu. La més encoratjadora de totes és l'increment del nombre de viatges, que s'avalua en un 7% amb relació a 2018, així com la progressiva reserva anticipada de places, tenint en compte que la meitat d'elles s'han gestionat amb entre dos i tres mesos d'antelació a la data de sortida.









Les destinacions nacionals preferides seran Balears, Canàries i la Costa Mediterrània d'Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana, així com Madrid, Barcelona i València, amb el 75% de les reserves, tot i que es detecta un progressiu increment del turisme interior que pot xifrar-se en el 25% restant.





Pel que fa a les destinacions de mitja distància, es mantenen París i Londres, i es consoliden Islàndia, Àustria i Noruega, amb un lleuger increment dels països d'Europa oriental. I, en fi, en llarga distància sobresurten els països asiàtics, Estats Units, Argentina, Perú i Costa Rica. A tot això cal sumar els creuers amb rutes per la Mediterrània i els safaris per Àfrica. Segons la patronal, la relació qualitat-preu segueix sent el factor més valorat pel turista, així com la qualitat del servei.





ACAVe crida l'atenció, per mitjà del seu president, Martí Sarrate, sobre la conveniència d'evitar l'intrusisme. La intermediació dels professionals de les agències de viatges ofereix en tot cas les degudes garanties i la pertinent assistència en el cas que ocorregués qualsevol incidència durant el viatge. Precisament aquest any ha entrat en vigor una nova normativa que ofereix una major protecció en la contractació dels seus viatges combinats i serveis de viatge vinculats i el Codi Ètic de l'entitat garanteix el seu compliment.





NIT DE L'AGENT DE VIATGES





Per sisena vegada els agents de viatges pertanyents a ACAVe es van reunir en una vetllada social que va tenir com a escenari el restaurant del Club de Vela de Port Olímpic. Va haver-hi festa en un ambient excel·lent i l'oportunitat de visitar la drassana limítrof al club en el qual treballen tres persones, entre elles el seu propi president, Rafael Figuerola. Allà es construeixen artesanalment entre 30 i 40 patins de vela del model "català", aparellats amb vela Marconi, amb els quals els seus propietaris participen en nombroses competicions en dues categories diferents. El cost oscil·la entre els 8.000 i els 9.000 euros (al voltant de 3.000 els de segona mà) i ens van explicar que són més de 3.500 patins a vela els sortits d'aquest drassana que estan navegant per tot el món en la pràctica d'un esport que acostuma a agradar a persones madures compreses entre els 40 i els 70 anys.