La supervivència de Podemos està en la marxa d'Iglesia i Montero

En ple inici de vacances, la política segueix igual que sempre, no descansa, ni tan sols dóna un respir que permeti continuar suportant el desencontre i la falta de responsabilitat de tots els partits polítics. Si a això afegim l'onada de calor que estem patint, aquest estiu es presenta més calentet que de costum, encara que els que ja han començat a gaudir del merescut descans es van a oblidar de les actuacions de l'anomenada classe política, per sort per a ells.









Els nous partits polítics, que van arribar per canviar-ho tot, estan patint sengles crisis internes que ja els estan començant a passar factura.





Podemos, des de fa ja més d'un any, s'està descomponent per la desorganització del partit que deia prendre les decisions de baix a dalt i al poc temps va canviar l'estratègia. Potser perquè la piràmide es va girar empesa per la cobdícia i l'autoritarisme d'un dels seus mentors, Pablo Iglesias, el "liquidador" que ha estat capaç de carregar-se a tots els companys que al costat d'ell van fundar el partit que tanta il·lusió i esperança havia generat en una part de la societat, que s'havia quedat sense referents polítics. A aquesta ambició de controlar el poder va contribuir -i de quina manera- la seva parella, Irene, una "política" ambiciosa com ell, sense experiència, però amb ganes de protagonisme.





El duo Iglesias-Montero ha aconseguit, ells dos solets, envoltats dels muditos pel càrrec, la major crisi viscuda en la formació estatge, amb les conseqüències que s'estan veient. El desig de Montero per fer ministre a Pablo Iglesias -alguns diuen que vol ser vicepresident- està aflorant, un cop més, en les ambicions de la parella de Galapagar, que sense adonar-se'n està sent criticada per un Pedro Sánchez que no els té cap confiança; anem, que no es fia d'ells.





Davant d'aquest panorama, el líder podemita ha sentenciat que en aquesta primera sessió d'investidura Pedro Sánchez no seria investit, no li donaran suport. És la venjança del que aspirava a formar part del Govern; ho havia dit públicament i ara es queda sense butaca a l'Executiu.





Mentrestant, el president en funcions, Pedro Sánchez, avisa de la convocatòria de nous comicis per després de l'estiu. Serà possible? Hi ha uns mesos per davant abans de prendre l'última decisió sobre si hi ha nous comicis.





El problema de Podemos es diu Pablo Iglesias i Irene Montero. Perquè la formació no se segueixi enfonsant i pugui recuperar la confiança i la credibilitat dels votants inscrits, només li queda una cosa: que la parella deixi el lideratge del partit, que hi hagi una revolució interna, que tornin els principis i els valors amb els que van néixer; i si no és així, Podemos quedarà reduït a la mínima expressió. Cal un canvi de dirigents.