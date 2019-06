La inseguretat i l'habitatge copen els principals problemes dels barcelonins

La inseguretat es manté com el principal problema que els barcelonins veuen a la ciutat, cosa que creuen el 27,4% dels enquestats del Baròmetre Postelectoral -sis punts percentuals més que en l'anterior enquesta, de desembre, quan el 21% va citar aquest problema-, i el segueix l'accés a l'habitatge.









El nou tinent d'alcalde de Treball, Economia i Planificació Estratègica, Jordi Martí, ha destacat en roda de premsa que el nou Govern d'Ada Colau treballarà a fons en aquest àmbit, i ha ressaltat: "Barcelona no és una ciutat insegura, però té un problema d'inseguretat que hem d'atacar".





Ha sostingut que el problema d'inseguretat, centrat especialment en els furts, té com a causes la sentència que va rebutjar la reincidència com un agreujant en penes per delictes lleus; la manca d'efectius policials -ha celebrat que es prevegi sumar 100 Mossos d'Esquadra a la ciutat- i que es requereix més agilitat en els processos judicials.





L'accés a l'habitatge continua com el segon problema de la ciutat -el citen el 14%, pujant des del 12,1% -, seguida per l'encaix de Catalunya a la resta d'Espanya -8,9%, pujant del 7, 3% -, el turisme -7,2%, que puja el 52% - i l'atur i les condicions de treball -4,7%, baixant del 5,5% -.





El 54% dels barcelonins creu que la ciutat ha empitjorat l'últim any -el 27% creu que està millor i el 15%, igualment, mentre que el 58% creu que tant Catalunya com la resta d'Espanya han empitjorat -el 20 % creu que Catalunya està millor i el 13%, igual, mentre que el 18% veu Espanya millor, i el 11%, igualment.





El 42% veu molt dolenta o dolenta la gestió municipal, mentre que el 46% la veu bona o molt bona i el 10% la qualifica de normal, i el 45% creu que l'economia a la ciutat ha empitjorat l'últim any; l'11% considera que està igual, i el 37% assegura que ha millorat.





No obstant això, el 35% assegura que l'economia de la seva llar ha millorat en l'últim any -el 31% diu que ha empitjorat i el 33% que està igual-, i el 50% confia que millorarà en el futur; el 25%, que seguirà igual, i el 19%, que empitjorarà, ha assenyalat Martí al costat del director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada.





L'enquesta, realitzada a partir de 799 entrevistes a barcelonins amb dret a vot i amb un marge d'error del 3,6%, es va dur a terme immediatament després de les eleccions municipals -del 28 de maig al 7 de juny- que va guanyar el republicà Ernest Maragall, a pocs vots de l'alcaldessa Ada Colau, que va tornar ha tornat a ser investida amb suport de PSC i BCN Canvi.