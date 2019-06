Els millors tennistes del món en cadira de rodes participen en el TRAM BARCELONA OPEN 2019

Peu de Foto: Organitzadors del TRAM BARCELONA OPEN. Autor. TBO





Amb el lema "Mou el límit", han tornat a les pistes de tennis del Reial Club de Polo de Barcelona, els millors esportistes del món en cadira de rodes, per participar en la 3a Edició del TRAM BARCELONA OPEN 2019 (TBO), el torneig Internacional de Tennis en Cadira de Rodes.





La tercera edició d'aquest esdeveniment esportiu, que té com a màxim patrocinador el tramvia de Barcelona ha comptat a més amb el suport institucional de Fundacions com Step by Step, "la Caixa" i la Johan Cruyff, gràcies als quals en aquesta ocasió hi participaran 40 esportistes de 16 nacionalitats diferents.





EL TRAM BARCELONA OPEN 2019: UN TORNEIG CUIDAT AL DETALL





Tot un equip capitanejat per José Coronado, director del TRAM BARCELONA OPEN, s'ha ocupat durant tot l'any, de tots i cadascun dels detalls, perquè aquest Torneig de Tennis internacional sigui tot un èxit. No en va el seu patrocinador principal és el TRAM.





Peu de Foto: José Coronado amb l'equip de la TBO. Autor: TBO





Coronado ha afirmat que "en aquesta tercera edició el torneig vol consolidar-se com el principal esdeveniment de l'esport adaptat de Barcelona. Per això, hem treballat per oferir un torneig de la més alta qualitat on els valors que representem estiguin present durant tots els dies de la competició".





I és que la idea d'organitzar aquest torneig en cadira de rodes neix del mateix José Coronado, fa cinc anys. Coronat va patir un accident de moto que li va provocar una lesió medul·lar i el va convertir en jugador de tennis en cadira de rodes.





Per aquella època va conèixer a Johan Cruyff i va entrar en contacte amb la seva fundació i alhora ha cursava un màster en gestió esportiva on en el treball de final de curs va proposar organitzar el primer torneig de tennis internacional en cadira de rodes que en 2017 es va fer realitat gràcies al suport de la Fundació Johan Cruyff i de col·laboradors com TRAM o el Reial Club de Polo de Barcelona.





És important destacar que la Fundació Johan Cruyff és una organització dedicada a estimular els joves a fer exercici físic. Sobretot, els que més ho necessiten.





Peu de Foto: Natàlia Bettonica, directora de la Fundació Step by Step. Autor: @catalunyapress





I que la Fundació Step by Step creu en la fisioteràpia i en l'activitat física com a eines de recuperació i de manteniment de la salut en general.





Peu de foto: Jugador de tennis en cadira de rodes en acció. Autor: TBO





A més des de la Fundació La Caixa aposten per les persones, en la seva capacitat per créixer, treballar i superar les adversitats. I entenen l'educació, la cultura i la investigació com a motors del progrés. Lluiten per una societat amb més oportunitats i treballen en la creació d'un futur millor per a tothom a través de milers de projectes.





Peu de foto: Jose Coronado amb membres de la Fundació Creativa Catalònia. Autor: TBO





I fins i tot la Fundació Creativa Catalònica ha posat a disposició dels jugadors de l'Open totes les seves furgonetes 100% adaptades per facilitar el trasllat de tots ells.





EL TORNEIG ES CONSOLIDA A LA CIUTAT DE BARCELONA





En aquesta nova edició, el TRAM Barcelona Open ha consolidat la categoria 2 de la Federació Internacional de Tennis, i es presenta amb la il·lusió de donar a conèixer el tennis en cadira de rodes amb partits, exhibicions i diferents activitats lúdiques.





Durant tot el cap de setmana la competició s'inicia a les 9.30 h del matí amb els partits individuals i a partir de les 16 h es disputaran els dobles. Dissabte a la tarda es disputaran les finals del torneig de dobles i el diumenge al matí les finals individuals.





Per tal de facilitar l'assistència de públic als partits l'entrada és totalment gratuïta i de lliure accés per a tot el públic que desitgi assistir i conèixer de prop aquest Open de Tennis en cadira de rodes.









La Tram Barcelona Open 2019 arriba a la tercera edició com un dels més importants Tornejos de tennis de la categoria ITF 2, la segona en importància del món. Per aquest motiu, l'organització treballa per oferir als jugadors, aficionats, patrocinadors i tots els col·laboradors un torneig d'alta qualitat. En aquest sentit ha fet possible la presència, en aquesta tercera edició, de 14 jugadors d'entre els 20 millors del circuit.





Peu de foto: Els més Joves aprenent a jugar a tennis en cadira de rodes. Autor: @catalunyapress





El Torneig cada any es marca objectius nous i aspira a formar part de la categoria ITF 1, que reparteix més premis i punts. Però treballa també els valors inherents a aquest esport com la superació, l'esforç, el sacrifici i la constància.





Hi participaran un total de 40 jugadors, dels quals, quatre formen part del "top 10" mundial i 14, del "top 20", entre ells el gallec Martín de la Puente.





EL TENNIS EN CADIRA DE RODES, UN ESPORT PLE DE VALORS





Aquest esport es presenta com un esport espectacular i dinàmic, que compta amb més de 1.000 jugadors que formen part del rànquing internacional i amb 160 tornejos i 4 Grans Slams anuals repartits en 40 països de 4 continents.





Peu de foto: Jugadors del TRAM Barcleona OPEN. Autor: TBO





En el tennis en cadira de rodes en els partits s'ha permès que la pilota boti dues vegades i no obstant això, el 80% dels jugadors dels més alts nivells de competició tan sols utilitzen un únic bot, i la velocitat de servei pot arribar a els 150 km / h. Al costat del bàsquet, el tennis en cadira de rodes és l'esport adaptat més professionalitzat dins el món paralímpic.





El TRAM BARCELONA OPEN és un torneig especial que destaca per les desenes d'històries de superació personal i esportiva. Per això l'organització té el compromís de transmetre a la societat els valors de l'esport adaptat i convertir-los en una eina educativa. Aquest és més que un esdeveniment esportiu, ja que, paral·lelament s'organitzen conferències, activitats clíniques i exhibicions.





MARTÍN DE LA PUENTE, DE PROMESA A NÚMERO 1





L'Open compta en aquesta ocasió entre els seus participants més rellevants amb Martín de la Puente, un jove gallec de tan sols 20 anys que ja és el número 12 del món i que considera que aquest torneig és el millor d'Espanya i un dels millors del món.





Martín de la Puente és un exemple de superació, ja que, una malaltia rara, la síndrome de Proteus, va fer que hagués de viure una infància molt diferent a la dels altres nens. Durant els seus 10 primers anys va patir 16 intervencions i li van haver d'amputar una part de la cama esquerra.





Peu de foto: Martin de la Puente, número 1 d'Espanya. Autor: @catalunyapress





La família de Martín li va inculcar l'amor per l'esport i ell va triar el tennis, amb el qual estat tres vegades campió del món júnior, ha participat en els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro amb 17 anys i és ara mateix el número 1 d'Espanya i el 12 del món. Gràcies al seu disciplinat entrenament al CAR de Sant Cugat.





El tennista ja consolidat té com a objectius "arribar a estar entre els 10 millors del món ia mig termini mira de reüll els Jocs Paralímpics de Tòquio perquè queda poc més d'un any per a la cita".









UNA RODA DE PREMSA PLENA D'EMOCIONS POSITIVES





En la roda de premsa presentació del Torneig van participar entre d'altres, el vocal de la Secció de tennis del Reial Club de Polo de Barcelona , Victor Gené, que va ratificar "el total compromís del nostre club en fer possible totes les edicions del TRAM OPEN BARCELONA a les seves instal·lacions ".





Peu de Foto: Victor Gené del Reial Club de Polo de Barcelona. Autor: @catalunyapress





Així mateix, va estar present Miguel Díaz, president de la Federació Espanyola de Tennis, Natàlia Bettonica, directora de la Fundació Step by Step i el tennista, Àlex Corretja, ambaixador del torneig que en finalitzar la presentació va jugar un partit amb el campió, Martín de la Puente.





Peu de foto: Àlex Corretja ambaixador del TBO al costat de Martín de la Puente i José Coronado. Autor: @catalunyapress