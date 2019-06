Jorge Lorenzo, traslladat a l'hospital després d'una caiguda en els lliures d'Assen

El pilot de Palma Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha hagut de ser traslladat a l'hospital després de patir una dura caiguda aquest divendres durant els primers entrenaments lliures de la categoria de MotoGP del Gran Premi d'Holanda.









El balear ha caigut a gran velocitat en la corba 7 de la 'Catedral' i després ha perdut el control de la seva moto i ha lliscat per la pista fins a la zona de grava, fent diverses tombarelles i impactant amb el terra.





El pentacampió ha hagut d'anar al centre mèdic del traçat holandès i, posteriorment, s'ha decidit que vagi a un hospital per sotmetre's a "més proves", segons han indicat des de Repsol Honda.





Cal recordar que fa sis anys, el mallorquí, llavors a Yamaha, va patir una forta caiguda també en els lliures que el va obligar a tornar a Barcelona per operar-se, la qual cosa no va impedir que tornés per competir i acabar cinquè.