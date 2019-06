"Pemex" avança cap a una nova estratègia

El president Andrés López Obrador va prometre reformar el país, acabar amb la corrupció i la violència. Necessitava crear ocupació i riquesa i va plantejar la construcció d'una refineria de petroli, amb un cost 2.000 milions de dòlars. Les agències de qualificació van plantejar que si el petroli contribuïa als pressupostos gairebé amb un 20 per cent, havien de baixar-se els impostos i entrar en contractes d'inversió publicoprivada (de fet, ja ho va fer en els seus anys d'alcalde de Mèxic DF). Una nova auditora per a l'exercici 2018, KPMG, va destacar les fortes pèrdues de PEMEX i la seva creixent endeutament, a més de fuites de carburants (il·legals).









Algunes agències de "rating" es van alarmar, perquè PEMEX té un elevat deute, 106 milions de dòlars, representada per bons que van comprar companyies d'assegurances i fons d'inversió. El 2015, els bons de PETROBRAS en USD van ser requalificats a la baixa. Els seus costos financers van augmentar en 1.600 milions, amb importants pèrdues de valor de les seves accions.





El govern de Mèxic va prendre mesures oportunes: rebaixar la càrrega fiscal de PEMEX, refinançar 2.500 milions del deute en dòlars, i possiblement (segons Reuters) va negociar amb inversors privats i amb tres bancs línies de crèdit addicional.





En la primera setmana de juny Fitch va canviar la categoria dels bons de PEMEX i la va rebaixar a "deute especulativa" i un dia després va degradar també el deute sobirà del país, amb severes crítiques del ministre de Finances. Després ho va fer Moody, el que va suposar que es venguessin 16.000 milions de dòlars en bons que tenien en cartera inversors que havien pactat que si una agència rebaixava el grau de qualificació dels vendrien.





1. UN DESENLLAÇ PENÓS





Brasil i Mèxic són les majors economies de l'Amèrica Llatina i tenen dos gegants del petroli: PETROBRAS i PEMEX, però han tingut trajectòries diferents. A Mèxic, el president Lázaro Cárdenas va nacionalitzar l'extracció, producció i distribució de petroli. El 2013 es va privatitzar PEMEX (però el petroli va seguir sent propietat de l'Estat).





Brasil va seguir un model mixt, basat en les polítiques d'autarquia a l'època de les dictadures militars. Es tractava de crear un gran mercat intern i substituir totes les importacions. Els equips essencials per a la perforació dels pous havien de fabricar-se al Brasil. Els governs democràtics van conservar en part aquestes polítiques, i quan es va aprovar la participació de socis estrangers (British Gas i Repsol Espanya), els jaciments fora costa, sota capes de sal, van perdre ritme d'avanç per no disposar dels millors mitjans d'explotació.





2. L'EXTRACCIÓ DE PETROLI: UNA ACTIVITAT INTENSIVA EN CAPITAL I TECNOLOGIA





El govern del Brasil nomenava els directius de PETROBRAS i sota el mandat dels presidents Ignazio Lula i Dilma Rousseff no va ser possible finançar amb moneda local l'expansió del sector. Brasil va decidir que l'Estat no es endeutaria en dòlars. Es emetria deute en reals i no patirien la pressió dels mercats internacionals. Aquestes sanes polítiques no van poder aplicar-se al sector del petroli i el gas natural.





PETROBRAS va emetre bons en dòlars fins a 130 mil milions. La corrupció va conduir a un sanejament i el país va haver d'importar hidrocarburs. L'espiral va acabar amb subvencions als consumidors de gasolines i gasoil, el que va provocar dèficits creixents de la balança de pagaments i la crisi de la moneda local.





Per concloure, Mèxic té un gran valor estratègic i està en condicions de renegociar la penosa situació actual. El seu nou president ha demostrat que el diàleg i la negociació permeten salvar la dignitat i assegurar el futur de la nació amb polítiques progressistes. Ha renegociat l'antiga NAFTA i segueix sent el millor proveïdor de l'Administració Trump, malgrat totes les dificultats.