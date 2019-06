Cancel·lat el festival Mirarock per l'incendi a Ribera d'Ebre

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat i l'Ajuntament de Miravet (Tarragona) han cancel·lat el festival Mirarock 2019 que s'havia de celebrar aquest dissabte al Castell de Miravet "davant la situació d'emergència" per l'incendi forestal iniciat a la comarca de Ribera d'Ebre.









Segons ha informat l'agència en un comunicat, la decisió s'ha pres per responsabilitat amb el territori i per donar compliment a les recomanacions del Govern i dels serveis d'emergències per evitar les activitats que puguin posar en risc la seguretat de les persones i la salvaguarda del medi natural.





L'agència i el consistori han mostrat tota la seva solidaritat amb totes les institucions, professionals, voluntaris i totes les persones que treballen en l'extinció del foc.