El Teatre Victòria canvia de mans a partir del juliol

Va néixer el 1905 com Pabellón Soriano, cognom dels seus fundadors que van aportar un nou espai escènic a aquella lluminària rutilant del món de l'espectacle que va ser, durant la primera meitat de segle XX, la llavors avinguda del Marquès del Duero, coneguda popularment com el Paral·lel. Però ràpidament va canviar de nom per esdevenir el Teatre Victòria i aquesta denominació s'ha mantingut en actiu durant més d'un segle en el qual la seva existència ha experimentat els carregosos avatars del món de l'espectacle. Va estar fins i tot a punt de naufragar en els anys vuitanta quan la seva propietària, la família Balaguer, a conseqüència de la desafortunada gestió programadora de Sarita Montiel i Pepe Tous, va pensar en tancar el teatre després d'un "Romeu i Julieta" dirigit per Esteve Polls, amb la perversa intenció de transformar-se... en garatge!





Però llavors va sorgir entre la programadora Annexa i dues companyies teatrals, Dagoll Dagom i Tricicle, la idea de constituir una societat que es fes càrrec de l'esmentat coliseu i d'aquesta manera van iniciar la seva marxa en 1986 com "Tres per 3", primer a títol de arrendataris del local i després, i després d'una costosa reconstrucció, de propietaris del teatre amb l'objecte de, com va dir Paco Mir, "programar teatre pensat per gent que fa teatre".





Han passat 33 anys i si aleshores la mitjana edat d'això intrèpids promotors era exactament aquesta mateixa xifra, ara han arribat a l'edat de la jubilació i encara que no pensen retirar-se, han decidit recloure en les seves casernes d'hivern a l'altre teatre al seu càrrec , al Poliorama, cessant en l'Victòria a partir de l'1 de juliol.





Amb tal motiu s'han organitzat una trobada de comiat en què han recordat que durant aquesta etapa el Victòria es va convertir en el paradigma del teatre musical a la ciutat. Pel seu escenari van desfilar sis importants companyies catalanes (Comediants, Dagoll Dagom, Joglars, La Cubana, Tricicle i Vol Ras), han produït o coproduït nou espectacles, entre ells "La botiga del horrors", "Cabaret", "Pel devant i paper darrera" o "La bella Helena"; han acollit 10 espectacles de teatre de gest; sis humoristes; vuit cantants de primera fila; allotjat a onze companyies internacionals i quinze espectacles de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic; representat 12 sarsueles, divuit òperes i un llarg etcètera d'espectacles, amb èxits com el de "Mar i cel", moguts sempre per un principi bàsic: "fer teatre popular de qualitat". En total, 300 espectacles, amb 9.000 funcions i al voltant de set milions d'espectadors. I funcionant durant aquestes tres llargues dècades en completa harmonia. "Els socis --va dir Ana Rosa Cisquella-- no ens hem barallat mai i sempre adoptem els acords per unanimitat".





La trobada, que va finalitzar amb la cançó al Paral·lel de "Flor de nit", va ser una evocació nostàlgica d'aquests anys, alhora que ocasió propícia per agrair col·laboracions i serveis: dels propis treballadors del teatre, de les institucions i empreses col·laboradores i, per descomptat, del públic. La tasca continua ara a les Rambles mentre el timó d'aquest local quedarà a partir d'aquest estiu a mans d'Antonio Díaz Cascajosa, el "Mag Pop", de 33 anys 'els mateixos que tenien els socis de "Tres per 3" quan es van fer càrrec del Victòria!