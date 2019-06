Pride! Barcelona convoca una manifestació per donar visibilitat a la diversitat familiar

Pride! Barcelona donarà visibilitat a la diversitat familiar i reivindicarà la igualtat en drets amb les famílies "heteronormatives", amb una manifestació aquest dissabte amb el lema '50 anys d'Stonewall. Seguim la revolta '.









El Pride Parade es concentrarà a les 16.00 hores al Portal de Santa Madrona i a l'avinguda Drassanes, i a les 17.00 hores sortirà cap al Parc de les Tres Xemeneies i avançarà per Paral·lel fins arribar a la plaça Espanya, on finalitzarà i es llegirà el manifest final, abans de donar pas a una festa amb activitats lúdiques i musicals.





Aquesta edició se centra en les famílies i en celebrar el 50 aniversari dels disturbis de Stonewall (Estats Units) sota el lema #WeAreFamily.





L'AGRESSIÓ HOMÒFOBA A BARCELONA ENMIG DEL PRIDE





El Pride va començar aquest passat dijous, dia en què es va produir una agressió homòfoba verbal en un McDonald 's de Barcelona on l'agressor va amenaçar a un altre per la seva forma de vestir i li va dir: "Et faré heterosexual a hòsties".





L'agressor va acusar la víctima de faltar-li al respecte per la seva forma de vestir i el va amenaçar amb treure-li la "mariconeria" en sortir del local, ubicat a la ronda Universitat, segons un vídeo gravat per un amic del jove i publicat en xarxes socials.