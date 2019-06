Com prendre el sol de forma segura? Els consells de Sanitat

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha publicat un decàleg de recomanacions generals que busca promoure com prendre el solar de forma segura i fomentar el bon ús de les cremes protectores.









Algunes de les mesures són les de no romandre molt temps al sol encara que es faci servir protecció alta o no exposar els nens menors de tres anys d'edat.





"El sol és essencial per a la vida però també presenta efectes negatius que poden derivar en cremades de la pell i lesions oculars, o en envelliment, taques i càncer de la pell després d'una exposició crònica. Resulten especialment nocives les exposicions sense protecció en les edats infantils i juvenils, que es relacionen amb un major risc de patir càncer de pell ", explica el Ministeri.





Cap protector solar ofereix protecció total, tal com destaca l'AEMPS. S'aconsella no romandre molta estona al sol, encara que s'estigui protegit i, sobretot, entre les 12 i les 16 hores cal extremar les mesures protectores així com evitar no adormir-se al sol.





ELS MENORS DE TRES ANYS NO HAN EXPOSAR AL SOL





"Protegiu-los amb roba, barrets, ulleres i protectors solars de factor de protecció solar alt, que siguin especials per a nens i resistents a l'aigua. Feu-beure aigua amb freqüència. Tingueu en compte que durant l'hora del pati, els nens poden estar exposats al sol, per la qual cosa ha d'introduir la protecció solar a la rutina de cura diària de la pell del menor ", expliquen.





APLICAR LA CREMA SOLAR "A QUANTITAT GENEROSA"





Sanitat recomana aplicar el producte "en quantitat generosa i uniforme sobre la pell seca mitja hora abans de l'exposició al sol", i repetir aquest procés cada dues hores i després de transpirar, banyar-se o assecar-se.





"Cal extremar les precaucions en les parts del cos més sensibles al sol: cara, coll, calba, espatlles, escot, orelles, mans i empenyes. La protecció dels llavis s'ha de fer amb llapis o barres fotoprotectores i la del cabell amb productes específics ", comenten.