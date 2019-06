Aragonès avisa Sánchez: "No té excuses, hem de seure a dialogar"

El vicepresident de la Generalitat i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, pretén "posar a l'Estat davant del mirall del diàleg" en un procés de negociació amb Pedro Sánchez sobre el reconeixement del dret a l'autodeterminació de Catalunya, segons ha explicat aquest dissabte.









"Ho farem tot i que la repressió segueix cridant a la porta", ha dit en una intervenció al Consell Nacional d'ERC. Aragonès considera que el diàleg a hores d'ara és més necessari que mai.





Aragonès assegura que al Govern espanyol "se li han acabat les excuses per no seure en una taula de diàleg i trobar una solució política al que és un problema polític", ha remarcat.





Segons el republicà, Pedro Sánchez "deia fa uns mesos que per abordar una solució política es necessitava haver passat per les urnes i guanyar unes eleccions".





Després de ser la primera força en els comicis del 26-M, Aragonès remarca que "no té excuses: ell ha guanyat les eleccions en el conjunt de l'Estat espanyol i nosaltres a Catalunya, pel que la nostra obligació és asseure'ns a dialogar".





REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT





També ha defensat posar la victòria electoral d'ERC al servei de la igualtat d'oportunitats i de gènere, l'equilibri territorial, la prosperitat i sostenibilitat econòmica i mediambiental, cosa que, segons la seva opinió, només és possible si es tenen "les estructures d'un estat independent ".





"Per aconseguir aquests objectius, es necessita una república catalana independent que ja estem fent possible amb la construcció d'una hegemonia política a tot el país", ha afegit.





Ha reivindicat la trajectòria històrica del seu partit a "l'alliberament nacional del país" i ha dit que ERC no acceptarà lliçons de qui els diuen que els seus ideals d'esquerres no són suficients per defensar l'equitat i la justícia.





Ha emplaçat als presents al Consell Nacional a encarar el congrés nacional del aquest any -els detalls es fixaran aquest matí- amb el propòsit d'enfortir l'organització del partit, perquè "les idees no sobreviuen sense organització".